ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Лідери УПЛ та кубкова сенсація потрапили під гарячу руку УАФ: жорсткі покарання для клубів

Понеділок 06 жовтня 2025 21:14
UA EN RU
Лідери УПЛ та кубкова сенсація потрапили під гарячу руку УАФ: жорсткі покарання для клубів Фото: УАФ виписала штрафи на значну суму (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Українська асоціація футболу покарала низку вітчизняних клубів за різноманітні порушення відчутними штрафами.

Повний список порушників та санкцій проти них – наводить РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Порушення та покарання

Найбільше покарання отримав рівненський "Верес" за неналежну організацію матчу 7-го туру української Прем'єр-ліги проти житомирського "Полісся". Загальна сума грошового штрафу для рівнян становить 92,5 тисяч гривень.

"Верес" покарали на 37,5 тис. гривень за використання вболівальниками піротехніки, на 25 тис. – за дії вболівальників, що призвели до призупинення матчу, ще на 25 тис. – за кидання на футбольне поле та в ігрову зону сторонніх предметів та на 5 тис. – за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонньої особи.

Загалом серед порушників – 7 клубів, що виступають на різних рівнях вітчизняного футболу. Зокрема, аматорський "Агротех", який сенсаційно пробився до 1/8 фіналу Кубка України.

Повна сума штрафів склала 240 тисяч гривень.

Грошові покарання від УАФ

"Олімпія" (Савинці, аматори) – 15 тис. гривень за два порушення у матчі 1/16 фіналу Кубка України проти ФК "Лісне".

"Агротех" (Тишківка, аматори) – 37,5 тис. за два порушення у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти "Чорноморця".

"Локомотив" (Київ, 2 ліга) – 40 тис. за два порушення у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти "Вереса".

"Рух" (Львів, УПЛ) – 25 тис. за кидання в ігрову зону сторонніх предметів у матчі 1/16 фіналу Кубка України проти "Полісся".

"Колос" (Ковалівка, УПЛ) – 20 тис. за затримку початку матчу 7-го туру УПЛ проти "Металіста 1925".

"Полісся" (Житомир, УПЛ) – 10 тис. за затримку початку матчу 7-го туру УПЛ проти "Вереса".

"Верес" (Рівне, УПЛ) – 92,5 тис. за чотири порушення у матчі 7-го туру УПЛ проти "Полісся".

Лідери УПЛ та кубкова сенсація потрапили під гарячу руку УАФ: жорсткі покарання для клубів

Василь Кобін (фото ФК "Інгулець")

Не тільки штрафи

Окрім штрафів Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виписав ще низку дискваліфікацій гравцям та тренерам низки клубів різних ліг.

Найбільш резонансним є відсторонення на три матчі головного тренера першолігового "Інгульця" Василя Кобіна за "використання непристойних, образливих слів на адресу офіційної особи матчу". Інцидент стався під час гри 8-го туру, в якій клуб з Петрового зустрічався із запорізьким "Металургом".

Раніше ми повідомили, що "Шахтар" зробив заяву про поїздку свого футболіста до Росії.

Також читайте, чому УЄФА не відсторонив Ізраїль від футбольних змагань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Кубок України
Новини
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії