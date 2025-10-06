Лідери УПЛ та кубкова сенсація потрапили під гарячу руку УАФ: жорсткі покарання для клубів

Повний список порушників та санкцій проти них – наводить РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Порушення та покарання

Найбільше покарання отримав рівненський "Верес" за неналежну організацію матчу 7-го туру української Прем'єр-ліги проти житомирського "Полісся". Загальна сума грошового штрафу для рівнян становить 92,5 тисяч гривень.

"Верес" покарали на 37,5 тис. гривень за використання вболівальниками піротехніки, на 25 тис. – за дії вболівальників, що призвели до призупинення матчу, ще на 25 тис. – за кидання на футбольне поле та в ігрову зону сторонніх предметів та на 5 тис. – за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонньої особи.

Загалом серед порушників – 7 клубів, що виступають на різних рівнях вітчизняного футболу. Зокрема, аматорський "Агротех", який сенсаційно пробився до 1/8 фіналу Кубка України.

Повна сума штрафів склала 240 тисяч гривень.

Грошові покарання від УАФ

"Олімпія" (Савинці, аматори) – 15 тис. гривень за два порушення у матчі 1/16 фіналу Кубка України проти ФК "Лісне".

"Агротех" (Тишківка, аматори) – 37,5 тис. за два порушення у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти "Чорноморця".

"Локомотив" (Київ, 2 ліга) – 40 тис. за два порушення у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти "Вереса".

"Рух" (Львів, УПЛ) – 25 тис. за кидання в ігрову зону сторонніх предметів у матчі 1/16 фіналу Кубка України проти "Полісся".

"Колос" (Ковалівка, УПЛ) – 20 тис. за затримку початку матчу 7-го туру УПЛ проти "Металіста 1925".

"Полісся" (Житомир, УПЛ) – 10 тис. за затримку початку матчу 7-го туру УПЛ проти "Вереса".

"Верес" (Рівне, УПЛ) – 92,5 тис. за чотири порушення у матчі 7-го туру УПЛ проти "Полісся".

Василь Кобін (фото ФК "Інгулець")

Не тільки штрафи

Окрім штрафів Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виписав ще низку дискваліфікацій гравцям та тренерам низки клубів різних ліг.

Найбільш резонансним є відсторонення на три матчі головного тренера першолігового "Інгульця" Василя Кобіна за "використання непристойних, образливих слів на адресу офіційної особи матчу". Інцидент стався під час гри 8-го туру, в якій клуб з Петрового зустрічався із запорізьким "Металургом".