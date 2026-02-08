"Карпати" терміново змінили капітана: попередній заговорив російською (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу .

Мовний скандал у стані "левів"

Перед товариським поєдинком проти шведського ГАІСа (0:1) тодішній капітан "левів" Денис Мірошніченко виступив із промовою російською мовою.

Епізод потрапив у трансляцію матчу та швидко поширився в мережі, викликавши хвилю критики серед уболівальників.

Ситуація набула публічного розголосу, після чого клуб був змушений оперативно відреагувати.

Реакція "Карпат"

У клубі заявили, що через дії гравця команда проведе перевибори капітана.

"У зв'язку з діями капітана Дениса Мірошніченка, що мали місце перед контрольним матчем проти ГАІС, команда обере нового капітана. Про результати виборів клуб повідомить додатково", - зазначили у клубі.

Мірошніченка відсторонили від виконання капітанських обов'язків.

Хто став новим капітаном

За результатами голосування футболістів новим капітаном "біло-зелених" обрали центрального захисника Владислава Бабогла.

27-річний футболіст виступає за львів'ян із літа 2023 року. За цей час він зіграв 64 матчі, забив п'ять м'ячів і віддав дві результативні передачі. Раніше Бабогло вже виводив команду на поле з пов'язкою в окремих матчах УПЛ.

Віце-капітанами стали Амбросій Чачуа та Едсон.

Хто такий Владислав Бабогло

Владислав народився у гагаузькому селі Копчак – на території Молдови поблизу кордону з Україною. Коли йому було 4 роки, сім'я перебралася в Одесу.

Він вихованець академії "Чорноморця". В УПЛ дебютував у складі "Олександрії", звідки й перейшов до "Карпат".

На юнацькому рівні футболіст виступав за збірні України U-17 та U-21. Але, не бачив перспектив потрапляння до національної команди, тому в 2023 році змінив футбольне громадянство на молдовське. За збірну Молдови провів 24 поєдинки, у яких забив два голи.