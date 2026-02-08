ua en ru
"Карпаты" срочно сменили капитана: предыдущий заговорил на русском (видео)

Воскресенье 08 февраля 2026 13:11
UA EN RU
"Карпаты" срочно сменили капитана: предыдущий заговорил на русском (видео) Владислав Бабогло (фото: ФК "Карпаты")
Автор: Андрей Костенко

Львовские "Карпаты" сменили капитана команды после резонансного инцидента накануне контрольного матча. Футболисты провели внутреннее голосование и определили нового лидера раздевалки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

Языковой скандал в стане "львов"

Перед товарищеским поединком против шведского ГАИСа (0:1) тогдашний капитан "львов" Денис Мирошниченко выступил с речью на русском языке.

Эпизод попал в трансляцию матча и быстро распространился в сети, вызвав волну критики среди болельщиков.

Ситуация получила публичную огласку, после чего клуб был вынужден оперативно отреагировать.

Реакция "Карпат"

В клубе заявили, что из-за действий игрока команда проведет перевыборы капитана.

"В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевшими место перед контрольным матчем против ГАИС, команда выберет нового капитана. О результатах выборов клуб сообщит дополнительно", - отметили в клубе.

Мирошниченко отстранили от выполнения капитанских обязанностей.

Кто стал новым капитаном

По результатам голосования футболистов новым капитаном "бело-зеленых" выбрали центрального защитника Владислава Бабогло.

27-летний футболист выступает за львовян с лета 2023 года. За это время он сыграл 64 матча, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Ранее Бабогло уже выводил команду на поле с повязкой в отдельных матчах УПЛ.

Вице-капитанами стали Амбросий Чачуа и Эдсон.

Кто такой Владислав Бабогло

Владислав родился в гагаузском селе Копчак - на территории Молдовы вблизи границы с Украиной. Когда ему было 4 года, семья перебралась в Одессу.

Он воспитанник академии "Черноморца". В УПЛ дебютировал в составе "Александрии", откуда и перешел в "Карпаты".

На юношеском уровне футболист выступал за сборные Украины U-17 и U-21. Но, не видел перспектив попадания в национальную команду, поэтому в 2023 году сменил футбольное гражданство на молдавское. За сборную Молдовы провел 24 поединка, в которых забил два гола.

Ранее мы рассказали о желании президента ФИФА вернуть россиян, и реакции УАФ на заявление.

Также мы писали об обращении теннисистки Александры Олейниковой, которое прозвучало после игры на Australian Open.

