"Карабах" за участі Кащука здобув драматичну перемогу в Лізі чемпіонів (відео)

Азербайджанський "Карабах" та німецький "Айнтрахт" відкрили програму матчів середи у рамках 7-го туру Ліги чемпіонів. Поєдинок у Баку завершився перемогою господарів, вирваною в компенсований час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
У першому таймі суперники обмінялися голами. У другому "Айнтрахт" вийшов уперед на 78-й хвилині. Але господарі зрівняли рахунок – дубль оформив колумбієць Каміло Дуран.
Коли матч уже котився до нічиєї, "Карабах" провів вирішальну атаку. На 90+4-й хвилині Бахлул Мустафазаде точним ударом приніс господарям перемогу – 3:2.
Український вінгер Олексій Кащук розпочав поєдинок у запасі. Гравець з'явився на полі на 84-й хвилині, коли тренерський штаб "Карабаха" намагався освіжити атакувальну лінію.
Результативними діями українець безпосередньо не відзначився. Проте за його присутності на полі азербайджанці провели вирішальний гол.
Перемога дозволила "Карабаху" набрати 10 очок і піднятися на 17-те місце в турнірній таблиці. Команда продовжує боротьбу за вихід у плей-офф.
Натомість "Айнтрахт" після поразки остаточно втратив навіть теоретичні шанси продовження боротьби. Команда має чотири очки і перебуває на 33-й позиції.
Заключний поєдинок основного раунду ЛЧ "Карабах" зіграє 28 січня – на виїзді проти англійського "Ліверпуля".
