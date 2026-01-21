"Карабах" при участии Кащука одержал драматическую победу в Лиге чемпионов (видео)

Азербайджанский "Карабах" и немецкий "Айнтрахт" открыли программу матчей среды в рамках 7-го тура Лиги чемпионов. Поединок в Баку завершился победой хозяев, вырванной в компенсированное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
В первом тайме соперники обменялись голами. Во втором "Айнтрахт" вышел вперед на 78-й минуте. Но хозяева сравняли счет - дубль оформил колумбиец Камило Дуран.
Когда матч уже катился к ничьей, "Карабах" провел решающую атаку. На 90+4-й минуте Бахлул Мустафазаде точным ударом принес хозяевам победу - 3:2.
Украинский вингер Алексей Кащук начал поединок в запасе. Игрок появился на поле на 84-й минуте, когда тренерский штаб "Карабаха" пытался освежить атакующую линию.
Результативными действиями украинец непосредственно не отметился. Однако при его присутствии на поле азербайджанцы провели решающий гол.
Победа позволила "Карабаху" набрать 10 очков и подняться на 17-е место в турнирной таблице. Команда продолжает борьбу за выход в плей-офф.
В то же время "Айнтрахт" после поражения окончательно потерял даже теоретические шансы продолжения борьбы. Команда имеет четыре очка и находится на 33-й позиции.
Заключительный поединок основного раунда ЛЧ "Карабах" сыграет 28 января - на выезде против английского "Ливерпуля".
