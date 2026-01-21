ua en ru
"Карабах" при участии Кащука одержал драматическую победу в Лиге чемпионов (видео)

Среда 21 января 2026 22:41
UA EN RU
"Карабах" при участии Кащука одержал драматическую победу в Лиге чемпионов (видео) Фото: Алексей Кащук (facebook.com/FKQarabagh)
Автор: Андрей Костенко

Азербайджанский "Карабах" и немецкий "Айнтрахт" открыли программу матчей среды в рамках 7-го тура Лиги чемпионов. Поединок в Баку завершился победой хозяев, вырванной в компенсированное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Детали игры

В первом тайме соперники обменялись голами. Во втором "Айнтрахт" вышел вперед на 78-й минуте. Но хозяева сравняли счет - дубль оформил колумбиец Камило Дуран.

Когда матч уже катился к ничьей, "Карабах" провел решающую атаку. На 90+4-й минуте Бахлул Мустафазаде точным ударом принес хозяевам победу - 3:2.

Украинский акцент в матче

Украинский вингер Алексей Кащук начал поединок в запасе. Игрок появился на поле на 84-й минуте, когда тренерский штаб "Карабаха" пытался освежить атакующую линию.

Результативными действиями украинец непосредственно не отметился. Однако при его присутствии на поле азербайджанцы провели решающий гол.

Турнирные последствия

Победа позволила "Карабаху" набрать 10 очков и подняться на 17-е место в турнирной таблице. Команда продолжает борьбу за выход в плей-офф.

В то же время "Айнтрахт" после поражения окончательно потерял даже теоретические шансы продолжения борьбы. Команда имеет четыре очка и находится на 33-й позиции.

Заключительный поединок основного раунда ЛЧ "Карабах" сыграет 28 января - на выезде против английского "Ливерпуля".

Ранее мы сообщили о первых участниках 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам первого игрового дня 7-го тура.

Также узнайте, как Мбаппе догнал Роналду и повторил исторический рекорд Лиги чемпионов.

