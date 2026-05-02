ua en ru
Сб, 02 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Кар’єру завершено, але не спорт: Жан Беленюк вийде на бій у новому форматі

13:17 02.05.2026 Сб
2 хв
Такого рішення від тріумфаторів Парижа не очікував ніхто
aimg Катерина Урсатій
Жан Беленюк (фото: Getty Imges)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Зірки української греко-римської боротьби Жан Беленюк та Парвіз Насібов випробують свої сили у змішаних єдиноборствах. Олімпійські медалісти стануть головними дійовими особами першого турніру нової ліги Arena.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт нової ліги Arena в Instagram.

Перші кроки олімпійців в октагоні

Титуловані борці готуються до кардинальної зміни професійного вектора. Дебютні виступи українських атлетів у форматі ММА заплановані на 11 липня.

Організацією бійцівського вечора займається новостворена організація Arena, керівником якої є екс-представник UFC Людвік Шолінян.

Окрім Беленюка та Насібова, у рекламній кампанії майбутнього шоу з’явилися досвідчені майстри змішаних стилів: Бовар Ханаков, Артем "Агресор", а також брати Парубченки.

Наразі промоутери тримають у секреті імена опонентів, з якими зустрінуться олімпійські призери у межах свого першого виходу в клітку.

Статус атлетів перед початком підготовки

Для Жана Беленюка цей поєдинок стане першим офіційним виступом після офіційного відходу з великого спорту.

Після здобуття бронзової нагороди на Іграх-2024 у Парижі атлет оголосив про завершення своєї 24-річної кар’єри у боротьбі.

Попри заяви на початку 2026 року про ймовірне повернення до складу збірної заради Олімпіади-2028, наразі пріоритетом спортсмена став професійний ринг.

На відміну від старшого колеги, Парвіз Насібов не припиняв активних виступів на килимі.

Дворазовий срібний призер Олімпіад поєднує підготовку до змішаних боїв із кар’єрою в збірній.

Після восьмого місця на ЧС-2025 та пропуску останньої першості Європи лідер команди вирішив спробувати себе в новому форматі, паралельно готуючись до майбутнього чемпіонату світу.

Головні досягнення українських борців

  • Жан Беленюк - володар повного комплекту олімпійських нагород ("золото", "срібло", "бронза"), дворазовий тріумфатор світових першостей та триразовий чемпіон Європи.
  • Парвіз Насібов - дворазовий віце-чемпіон Олімпійських ігор (Токіо та Париж), дворазовий бронзовий медаліст континентальних чемпіонатів.

Раніше ми повідомляли, що про олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан знімуть художній фільм.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Аналітика
