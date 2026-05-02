Кар’єру завершено, але не спорт: Жан Беленюк вийде на бій у новому форматі
Зірки української греко-римської боротьби Жан Беленюк та Парвіз Насібов випробують свої сили у змішаних єдиноборствах. Олімпійські медалісти стануть головними дійовими особами першого турніру нової ліги Arena.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт нової ліги Arena в Instagram.
Перші кроки олімпійців в октагоні
Титуловані борці готуються до кардинальної зміни професійного вектора. Дебютні виступи українських атлетів у форматі ММА заплановані на 11 липня.
Організацією бійцівського вечора займається новостворена організація Arena, керівником якої є екс-представник UFC Людвік Шолінян.
Окрім Беленюка та Насібова, у рекламній кампанії майбутнього шоу з’явилися досвідчені майстри змішаних стилів: Бовар Ханаков, Артем "Агресор", а також брати Парубченки.
Наразі промоутери тримають у секреті імена опонентів, з якими зустрінуться олімпійські призери у межах свого першого виходу в клітку.
Статус атлетів перед початком підготовки
Для Жана Беленюка цей поєдинок стане першим офіційним виступом після офіційного відходу з великого спорту.
Після здобуття бронзової нагороди на Іграх-2024 у Парижі атлет оголосив про завершення своєї 24-річної кар’єри у боротьбі.
Попри заяви на початку 2026 року про ймовірне повернення до складу збірної заради Олімпіади-2028, наразі пріоритетом спортсмена став професійний ринг.
На відміну від старшого колеги, Парвіз Насібов не припиняв активних виступів на килимі.
Дворазовий срібний призер Олімпіад поєднує підготовку до змішаних боїв із кар’єрою в збірній.
Після восьмого місця на ЧС-2025 та пропуску останньої першості Європи лідер команди вирішив спробувати себе в новому форматі, паралельно готуючись до майбутнього чемпіонату світу.
Головні досягнення українських борців
- Жан Беленюк - володар повного комплекту олімпійських нагород ("золото", "срібло", "бронза"), дворазовий тріумфатор світових першостей та триразовий чемпіон Європи.
- Парвіз Насібов - дворазовий віце-чемпіон Олімпійських ігор (Токіо та Париж), дворазовий бронзовий медаліст континентальних чемпіонатів.
