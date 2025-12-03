Капітан збірної України пропустить першу особисту гонку сезону: причина стала відома

Підручний заявив про хворобу в день старту

Попри те, що Підручного напередодні включили до основного складу на чоловічу індивідуальну гонку, вранці перед стартом біатлоніст оголосив у соцмережах, що змушений пропустити виступ. За словами спортсмена, він відчув погіршення стану здоров’я.

"Вранці прокинувся і зрозумів, що прихворів. Турбує горло. З тренером вирішили пропустити гонку, тому що попереду ще довгий сезон і не потрібно ризикувати", - пояснив лідер збірної.

Дмитро Підручний пропустить першу особисту гонку в сезоні Кубка світу з біатлону (фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

Хто представить Україну в першій особистій гонці сезону

Після зміни у складі участь у чоловічій індивідуальній гонці мають взяти:

Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

Поки що невідомо, чи тренерський штаб дозаявить новачка команди Богдана Борковського, який раніше не потрапив до стартового протоколу.

Проблеми зі здоров’ям у команді тривають

Ситуація з Підручним - не перший випадок хвороби серед українських біатлоністів на стартовому етапі сезону. Раніше через нежить була змушена пропустити жіночі гонки Олена Городна.

На труднощі зі здоров’ям скаржилися також Олександра Меркушина та переможниця жіночої індивідуалки Доротея Вірер.

Підручний уже встиг розпочати сезон, виступивши в естафеті разом із Мандзином, Тищенком та Цимбалом, де українці фінішували дев’ятими.

Розклад гонок у Естерсунді: