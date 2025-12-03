Капитан сборной Украины пропустит первую личную гонку сезона: причина стала известна

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный неожиданно отказался от участия в первой личной гонке сезона на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт биатлониста в соцсети Instagram.
Несмотря на то, что Пидручного накануне включили в основной состав на мужскую индивидуальную гонку, утром перед стартом биатлонист объявил в соцсетях, что вынужден пропустить выступление. По словам спортсмена, он почувствовал ухудшение состояния здоровья.
"Утром проснулся и понял, что приболел. Беспокоит горло. С тренером решили пропустить гонку, потому что впереди еще долгий сезон и не нужно рисковать", - пояснил лидер сборной.
Дмитрий Пидручный пропустит первую личную гонку в сезоне Кубка мира по биатлону (фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)
После изменения в составе участие в мужской индивидуальной гонке должны принять:
Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.
Пока неизвестно, дозаявит ли тренерский штаб новичка команды Богдана Борковского, который ранее не попал в стартовый протокол.
Ситуация с Пидручным - не первый случай болезни среди украинских биатлонистов на стартовом этапе сезона. Ранее из-за насморка была вынуждена пропустить женские гонки Елена Городна.
На трудности со здоровьем жаловались также Александра Меркушина и победительница женской индивидуалки Доротея Вирер.
Пидручный уже успел начать сезон, выступив в эстафете вместе с Мандзином, Тищенко и Цымбалом, где украинцы финишировали девятыми.
В Украине в прямом эфире все гонки Кубка мира по биатлону можно смотреть на сайте "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" и на канале "Евроспорт".
Кроме того, этапы Кубка мира будут транслироваться на платформе "Киевстар ТВ".
