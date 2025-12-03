RU

Капитан сборной Украины пропустит первую личную гонку сезона: причина стала известна

Дмитрий Пидручный пропустит первую личную гонку в сезоне Кубка мира по биатлону (фото: IBU)
Автор: Екатерина Урсатий

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный неожиданно отказался от участия в первой личной гонке сезона на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт биатлониста в соцсети Instagram.

Пидручный заявил о болезни в день старта

Несмотря на то, что Пидручного накануне включили в основной состав на мужскую индивидуальную гонку, утром перед стартом биатлонист объявил в соцсетях, что вынужден пропустить выступление. По словам спортсмена, он почувствовал ухудшение состояния здоровья.

"Утром проснулся и понял, что приболел. Беспокоит горло. С тренером решили пропустить гонку, потому что впереди еще долгий сезон и не нужно рисковать", - пояснил лидер сборной.

Дмитрий Пидручный пропустит первую личную гонку в сезоне Кубка мира по биатлону (фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

Кто представит Украину в первой личной гонке сезона

После изменения в составе участие в мужской индивидуальной гонке должны принять:
Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.

Пока неизвестно, дозаявит ли тренерский штаб новичка команды Богдана Борковского, который ранее не попал в стартовый протокол.

Проблемы со здоровьем в команде продолжаются

Ситуация с Пидручным - не первый случай болезни среди украинских биатлонистов на стартовом этапе сезона. Ранее из-за насморка была вынуждена пропустить женские гонки Елена Городна.

На трудности со здоровьем жаловались также Александра Меркушина и победительница женской индивидуалки Доротея Вирер.

Пидручный уже успел начать сезон, выступив в эстафете вместе с Мандзином, Тищенко и Цымбалом, где украинцы финишировали девятыми.

Расписание гонок в Эстерсунде:

  • Среда, 3 декабря, 16:30 - индивидуальная гонка, мужчины
  • Пятница, 5 декабря, 17:00 - спринт, женщины
  • Суббота, 6 декабря, 17:30 - спринт, мужчины
  • Воскресенье, 7 декабря, 14:15 - гонка преследования, женщины
  • Воскресенье, 7 декабря, 16:20 - гонка преследования, мужчины

Где смотреть трансляции

В Украине в прямом эфире все гонки Кубка мира по биатлону можно смотреть на сайте "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" и на канале "Евроспорт".

Кроме того, этапы Кубка мира будут транслироваться на платформе "Киевстар ТВ".

Ранее мы рассказали, как легендарный биатлонист Йоханнес Бё дебютировал в футболе и забил в первом матче.

Также читайте, что в Международном союзе биатлонистов рассказали о допуске россиян на Олимпиаду.

