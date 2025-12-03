Капитан сборной Украины пропустит первую личную гонку сезона: причина стала известна

Пидручный заявил о болезни в день старта

Несмотря на то, что Пидручного накануне включили в основной состав на мужскую индивидуальную гонку, утром перед стартом биатлонист объявил в соцсетях, что вынужден пропустить выступление. По словам спортсмена, он почувствовал ухудшение состояния здоровья.

"Утром проснулся и понял, что приболел. Беспокоит горло. С тренером решили пропустить гонку, потому что впереди еще долгий сезон и не нужно рисковать", - пояснил лидер сборной.

Дмитрий Пидручный пропустит первую личную гонку в сезоне Кубка мира по биатлону (фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

Кто представит Украину в первой личной гонке сезона

После изменения в составе участие в мужской индивидуальной гонке должны принять:

Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.

Пока неизвестно, дозаявит ли тренерский штаб новичка команды Богдана Борковского, который ранее не попал в стартовый протокол.

Проблемы со здоровьем в команде продолжаются

Ситуация с Пидручным - не первый случай болезни среди украинских биатлонистов на стартовом этапе сезона. Ранее из-за насморка была вынуждена пропустить женские гонки Елена Городна.

На трудности со здоровьем жаловались также Александра Меркушина и победительница женской индивидуалки Доротея Вирер.

Пидручный уже успел начать сезон, выступив в эстафете вместе с Мандзином, Тищенко и Цымбалом, где украинцы финишировали девятыми.

Расписание гонок в Эстерсунде: