Капитан сборной Украины пропускает спринт в Кубке мира: кто выступит за сборную в Эстерсунде
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не выйдет на старт сегодняшней спринтерской гонки Кубка мира в Эстерсунде. Параллельно с Пидручным дистанцию пропустит и Артем Тищенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт биатлониста в соцсети Instagram.
Капитан пропускает вторую гонку подряд
Это уже вторая подряд личная гонка, которую Пидручный пропускает из-за проблем со здоровьем. Ранее сообщалось, что биатлонист подхватил простуду во время пребывания в Эстерсунде.
Спортсмен объяснил свое решение в социальных сетях, отметив, что до последнего надеялся принять участие в спринте, но решил сосредоточиться на восстановлении.
"До последнего надеялся, что удастся выйти на старт сегодняшнего спринта, но состояние здоровья - не оптимальное. Восстанавливаюсь и готовлюсь к стартам в Хохфильцене на следующей неделе", - написал Дмитрий Пидручный.
Дмитрий Пидручный пропустит старт спринтерской гонки Кубка мира в Эстерсунде (фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)
По аналогичной причине, простуде, сегодняшний старт также пропустит Артем Тищенко.
Состав Украины на мужской спринт
Тренерский штаб принял решение не проводить замену на спринт, в отличие от индивидуальной гонки, когда Пидручного заменил Богдан Борковский.
В 17:30 по киевскому времени на дистанцию выйдут лишь три украинских биатлониста, которые получили следующие стартовые номера:
Виталий Мандзин
Богдан Цымбал
Богдан Борковский
Дебютант Борковский - ближе всего к зачетной зоне
Стоит отметить, что пока ни один представитель мужской сборной Украины не смог попасть в зачетную зону (топ-40) в личных гонках этого сезона.
Лучший результат в дебютной гонке на Кубке мира показал Богдан Борковский, который в индивидуальной гонке финишировал на 44-м месте.
Завтрашние гонки преследования закроют программу первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Женщины выйдут на старт в 14:15, а мужчины - в 16:20.
