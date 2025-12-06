ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Капитан сборной Украины пропускает спринт в Кубке мира: кто выступит за сборную в Эстерсунде

Суббота 06 декабря 2025 13:16
UA EN RU
Капитан сборной Украины пропускает спринт в Кубке мира: кто выступит за сборную в Эстерсунде Дмитрий Пидручный пропустит старт спринтерской гонки Кубка мира в Эстерсунде (фото: IBU)
Автор: Екатерина Урсатий

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не выйдет на старт сегодняшней спринтерской гонки Кубка мира в Эстерсунде. Параллельно с Пидручным дистанцию пропустит и Артем Тищенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт биатлониста в соцсети Instagram.

Капитан пропускает вторую гонку подряд

Это уже вторая подряд личная гонка, которую Пидручный пропускает из-за проблем со здоровьем. Ранее сообщалось, что биатлонист подхватил простуду во время пребывания в Эстерсунде.

Спортсмен объяснил свое решение в социальных сетях, отметив, что до последнего надеялся принять участие в спринте, но решил сосредоточиться на восстановлении.

"До последнего надеялся, что удастся выйти на старт сегодняшнего спринта, но состояние здоровья - не оптимальное. Восстанавливаюсь и готовлюсь к стартам в Хохфильцене на следующей неделе", - написал Дмитрий Пидручный.

Капитан сборной Украины пропускает спринт в Кубке мира: кто выступит за сборную в Эстерсунде Дмитрий Пидручный пропустит старт спринтерской гонки Кубка мира в Эстерсунде (фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

По аналогичной причине, простуде, сегодняшний старт также пропустит Артем Тищенко.

Состав Украины на мужской спринт

Тренерский штаб принял решение не проводить замену на спринт, в отличие от индивидуальной гонки, когда Пидручного заменил Богдан Борковский.

В 17:30 по киевскому времени на дистанцию выйдут лишь три украинских биатлониста, которые получили следующие стартовые номера:

    1. Виталий Мандзин

    1. Богдан Цымбал

    1. Богдан Борковский

Дебютант Борковский - ближе всего к зачетной зоне

Стоит отметить, что пока ни один представитель мужской сборной Украины не смог попасть в зачетную зону (топ-40) в личных гонках этого сезона.

Лучший результат в дебютной гонке на Кубке мира показал Богдан Борковский, который в индивидуальной гонке финишировал на 44-м месте.

Завтрашние гонки преследования закроют программу первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Женщины выйдут на старт в 14:15, а мужчины - в 16:20.

Ранее мы рассказали, как легендарный биатлонист Йоханнес Бё дебютировал в футболе и забил в первом матче.

Также читайте, что в Международном союзе биатлонистов рассказали о допуске россиян на Олимпиаду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Биатлон
Новости
Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список)
Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список)
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне