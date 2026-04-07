Каньє Весту заборонили в'їзд до Великої Британії: що накоїв репер

Каньє Весту заборонили в’їзд до Британії: що відомо

Репер мав виступити хедлайнером на фестивалі Wireless у Лондоні в липні. Однак британський уряд відмовив йому у дозволі на в'їзд. Це сталося на тлі обурення як з боку міністрів, так і лідерів єврейської спільноти.

Повідомляється, що репер подав заявку на в’їзд у понеділок, 6 квітня, за допомогою електронного дозволу на подорож (ETA), але її заблокували.

Рішення пояснюється тим, що його присутність "не сприятиме суспільному благу".

Чому Весту не дозволили приїхати у Британію (фото: Getty Images)

Раніше в мережі критично висловлювалися щодо виступу репера на фестивалі з огляду на його минулі антисемітські та пронацистські заяви. Зокрема критикував виступ артиста британський прем'єр-міністр Кір Стармер. У дописі від 7 квітня він вкотре рішуче висловив підтримку єврейській громаді.

"Веста ніколи не варто було запрошувати як хедлайнера фестивалю Wireless. Цей уряд твердо стоїть на боці єврейської громади, і ми не припинимо боротьбу з отрутою антисемітизму та не зупинимося, доки не переможемо її. Ми завжди вживатимемо необхідних заходів для захисту громадян та відстоювання наших цінностей", - написав він.

Кір Стармер про Каньє Веста (скриншот)

Фестиваль Wireless скасовано

Після того, як Каньє заборонили в’їзд до Великої Британії, стало відомо про скасування фестивалю, де артист мав виступити як хедлайнер заходу.

"Міністерство внутрішніх справ відкликало електронну подорожню авторизацію Ye, відмовивши йому у в’їзді до Великої Британії. Як наслідок, фестиваль Wireless скасовано, і всім власникам квитків буде повернено кошти", - йшлося у заяві представників заходу.

Там також зазначили, що перед запрошенням Ye були проведені консультації із "зацікавленими сторонами". На той момент нібито занепокоєнь не було. Також організатори засудили будь-які прояви антисемітизму.

"Як сказав сьогодні Ye, він визнає, що одних слів недостатньо, і, незважаючи на це, все ще сподівається отримати можливість розпочати діалог із єврейською громадою у Великій Британії", - йшлося в заяві.

Раніше Вест висловлював бажання зустрітися з представниками єврейської громади у Великій Британії. Таким чином він хотів "продемонструвати зміни своїми діями".

Що відомо про скандальні заяви репера

Нагадаємо, у період з 2022 по 2025 рік Каньє неодноразово шокував низкою дописів у соцмережах, у яких зокрема називав себе нацистом, расистом та висловлював симпатії до Гітлера.

Крім того, під брендом Yeezy створював мерч зі свастикою, а також випустив пісню "Heil Hitler".

Лише у січні цього року артист вперше публічно приніс вибачення за свою поведінку. Він написав відкритого листа в The Wall Street Journal, у якому розповів про проблеми з психічним здоров'ям.

Свої скандальні заяви пояснив "маніакальним епізодом" на тлі біполярного розладу. Він також підкреслив, що не вважає себе расистом чи антисемітом.