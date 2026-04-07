Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию: что натворил рэпер

Канье Уэсту запретили въезд в Британию: что известно

Рэпер должен был выступить хедлайнером на фестивале Wireless в Лондоне в июле. Однако британское правительство отказало ему в разрешении на въезд.

Это произошло на фоне возмущения как со стороны министров, так и лидеров еврейской общины.

Сообщается, что рэпер подал заявку на въезд в понедельник, 6 апреля, с помощью электронного разрешения на путешествие (ETA), но ее заблокировали.

Решение объясняется тем, что его присутствие "не будет способствовать общественному благу".

Ранее в сети критически высказывались относительно выступления рэпера на фестивале, учитывая его прошлые антисемитские и пронацистские заявления. В частности критиковал выступление артиста британский премьер-министр Кир Стармер. В заметке от 7 апреля он в очередной раз решительно выразил поддержку еврейской общине.

"Уэста никогда не стоило приглашать в качестве хедлайнера фестиваля Wireless. Это правительство твердо стоит на стороне еврейской общины, и мы не прекратим борьбу с ядом антисемитизма и не остановимся, пока не победим его. Мы всегда будем принимать необходимые меры для защиты граждан и отстаивания наших ценностей", - написал он.

Фестиваль Wireless отменен

После того, как Канье запретили въезд в Великобританию, стало известно об отмене фестиваля, где артист должен был выступить в качестве хедлайнера мероприятия.

"Министерство внутренних дел отозвало электронную путевую авторизацию Ye, отказав ему во въезде в Великобританию. Как следствие, фестиваль Wireless отменен, и всем владельцам билетов будут возвращены средства", - говорилось в заявлении представителей мероприятия.

Там также отметили, что перед приглашением Ye были проведены консультации с "заинтересованными сторонами". На тот момент якобы беспокойств не было. Также организаторы осудили любые проявления антисемитизма.

"Как сказал сегодня Ye, он признает, что одних слов недостаточно, и, несмотря на это, все еще надеется получить возможность начать диалог с еврейской общиной в Великобритании", - говорилось в заявлении.

Ранее Уэст выражал желание встретиться с представителями еврейской общины в Великобритании. Таким образом он хотел "продемонстрировать изменения своими действиями".

Что известно о скандальных заявлениях рэпера

Напомним, в период с 2022 по 2025 год Канье неоднократно шокировал серией постов в соцсетях, в которых, в частности, называл себя нацистом, расистом и выражал симпатии к Гитлеру.

Кроме того, под брендом Yeezy создавал мерч со свастикой, а также выпустил песню "Heil Hitler".

Только в январе этого года артист впервые публично принес извинения за свое поведение. Он написал открытое письмо в The Wall Street Journal, в котором рассказал о проблемах с психическим здоровьем.

Свои скандальные заявления объяснил "маниакальным эпизодом" на фоне биполярного расстройства. Он также подчеркнул, что не считает себя расистом или антисемитом.