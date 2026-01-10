ua en ru
З камбеком та розгромом: Світоліна пробилась у фінал турніру WTA в Окленді

Субота 10 січня 2026 11:55
Фото: Еліна Світоліна (x.com/ASB_Classic)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до фіналу хардового турніру WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія). У півфінальному матчі українська тенісистка у двох сетах обіграла американку Іву Йовіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

WTA 250, Окленд, півфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Іва Йовіч (США) – 7:6, 6:2

Деталі поєдинку

Початок гри виявився непростим для Світоліної. У першому сеті українка поступалася 0:3, однак зуміла переламати хід протистояння, зрівняти рахунок і перевести партію на тай-брейк. Там Еліна реалізувала сетпойнт лише з п'ятої спроби, але все ж таки та виграла сет – 7:6 (5).

У другій партії Світоліна діяла значно впевненіше. Українка двічі поспіль взяла подачі суперниці та довела сет до перемоги з рахунком 6:2. Загалом матч тривав 1 годину 36 хвилин, а Світоліна реалізувала 63% брейкпойнтів.

З камбеком та розгромом: Світоліна пробилась у фінал турніру WTA в Окленді

Перший фінал за дев'ять місяців

Вихід до фіналу став для Світоліної першим з квітня 2025 року. Востаннє українка боролася за титул на турнірі WTA у Руані, де зрештою здобула трофей.

Загалом це буде 23-й фінал у кар'єрі Світоліної на рівні WTA. Українка змагатиметься за 19-й титул, а на харді – за 12-й.

У вирішальному матчі турніру лідерка українського тенісу зустрінеться з представницею Китаю Ван Сіньюй, яку перемогла на Вімблдоні-2024. Фінал відбудеться у неділю, 11 січня.

Для Еліни це буде другий фінал в Окленді: у 2024 році вона дійшла до вирішального матчу, але поступилася американці Коко Гофф.

Раніше ми повідомили, що Марта Костюк вийшла у фінал турніру в Брісбені.

Також дізнайтеся про рекордні призові, які отримають усі учасники Australian Open 2026.

