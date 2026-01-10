ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

С камбэком и разгромом: Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Окленде

Суббота 10 января 2026 11:55
UA EN RU
С камбэком и разгромом: Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Окленде Фото: Элина Свитолина (x.com/ASB_Classic)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в финал хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). В полуфинальном матче украинская теннисистка в двух сетах обыграла американку Иву Йович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA 250, Окленд, полуфинал

Элина Свитолина (Украина) - Ива Йович (США) - 7:6, 6:2

Детали поединка

Начало игры оказалось непростым для Свитолиной. В первом сете украинка уступала 0:3, однако сумела переломить ход противостояния, сравнять счет и перевести партию на тай-брейк. Там Элина реализовала сетпойнт лишь с пятой попытки, но все же та выиграла сет - 7:6 (5).

Во второй партии Свитолина действовала значительно увереннее. Украинка дважды подряд взяла подачи соперницы и довела сет до победы со счетом 6:2. В целом матч длился 1 час 36 минут, а Свитолина реализовала 63% брейкпойнтов.

С камбэком и разгромом: Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Окленде

Первый финал за девять месяцев

Выход в финал стал для Свитолиной первым с апреля 2025 года. Последний раз украинка боролась за титул на турнире WTA в Руане, где в итоге получила трофей.

В целом это будет 23-й финал в карьере Свитолиной на уровне WTA. Украинка будет бороться за 19-й титул, а на харде - за 12-й.

В решающем матче турнира лидер украинского тенниса встретится с представительницей Китая Ван Синьюй, которую победила на Уимблдоне-2024. Финал состоится в воскресенье, 11 января.

Для Элины это будет второй финал в Окленде: в 2024 году она дошла до решающего матча, но уступила американке Коко Гофф.

Ранее мы сообщили, что Марта Костюк вышла в финал турнира в Брисбене.

Также узнайте о рекордных призовых, которые получат все участники Australian Open 2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
Новости
РФ ночью атаковала Кривой Рог: котельные на генераторах, есть перебои со светом
РФ ночью атаковала Кривой Рог: котельные на генераторах, есть перебои со светом
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка