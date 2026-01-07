ua en ru
Australian Open 2026. Світоліна, Костюк та інші отримають рекордні призові: точні суми

Середа 07 січня 2026 18:05
UA EN RU
Australian Open 2026. Світоліна, Костюк та інші отримають рекордні призові: точні суми Фото: Минулого року Еліна Світоліна дійшла в Австралії до чвертьфіналу (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Організатори першого тенісного мейджора 2026 року – Відкритого чемпіонату Австралії – назвали суми призових, які отримають учасники турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Зростання до рекорду

Цьогорічній загальний призовий фонд став рекордним для Australian Open. У порівнянні з 2025 роком його збільшили одразу на 16% – до 111,5 млн доларів (у 2025 році – 96,5 млн).

Найбільші виплати традиційно передбачені для переможців одиночних розрядів. Чемпіони серед чоловіків і жінок отримають по 4,15 млн доларів, що на 19% більше, ніж торік заробили Яннік Сіннер і Медісон Кіз.

Водночас організатори підвищили виплати і для тенісистів, які завершать виступи на ранніх стадіях. Учасники першого раунду основної сітки отримають по 150 тисяч доларів, що на 14% більше, ніж у 2025 році.

Призові Australian Open в одиночних розрядах за раундами

Кваліфікація

  • Перше коло – $40,500 (+16%)
  • Друге коло – $57,000 (+16%)
  • Третє коло – $83,500 (+16%)

Основна сітка

  • 1/64 фіналу – $150,000 (+14%)
  • 1/32 фіналу – $225,000 (+13%)
  • 1/16 фіналу – $327,750 (+13%)
  • 1/8 фіналу – $480,000 (+14%)
  • Чвертьфінал – $750,000 (+13%)
  • Півфінал – $1,250,000 (+14%)
  • Фіналіст – $2,150,000 (+13%)
  • Переможець – $4,150,000 (+19%)

Australian Open 2026. Світоліна, Костюк та інші отримають рекордні призові: точні суми

Центральний корт арени "Мельбурн-Парк", на якому відбудуться фінальні матчі (фото: x.com/australianopen)

Хто гратиме в Австралії від України

Матчі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії відбудуться з 12 по 16 січня. Ігри основного турніру – з 18 січня до 1 лютого.

Україну на турнірі в Мельбурні представлять:

  • Еліна Світоліна (основна сітка)
  • Марта Костюк (основна сітка + парний турнір)
  • Даяна Ястремська (основна сітка + парний турнір)
  • Олександра Олійникова (основна сітка)
  • Ангеліна Калініна (кваліфікація)
  • Юлія Стародубцева (кваліфікація)
  • Дарія Снігур (кваліфікація)
  • Віталій Сачко (кваліфікація)
  • Людмила Кіченок (парний турнір)
  • Надія Кіченок (парний турнір)

Раніше ми розповіли, як Костюк не без проблем виграла перший матч року.

Також читайте, як Ястремська розтрощила рейтингову суперницю на турнірі в Австралії.

