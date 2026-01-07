Australian Open 2026. Світоліна, Костюк та інші отримають рекордні призові: точні суми
Організатори першого тенісного мейджора 2026 року – Відкритого чемпіонату Австралії – назвали суми призових, які отримають учасники турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Зростання до рекорду
Цьогорічній загальний призовий фонд став рекордним для Australian Open. У порівнянні з 2025 роком його збільшили одразу на 16% – до 111,5 млн доларів (у 2025 році – 96,5 млн).
Найбільші виплати традиційно передбачені для переможців одиночних розрядів. Чемпіони серед чоловіків і жінок отримають по 4,15 млн доларів, що на 19% більше, ніж торік заробили Яннік Сіннер і Медісон Кіз.
Водночас організатори підвищили виплати і для тенісистів, які завершать виступи на ранніх стадіях. Учасники першого раунду основної сітки отримають по 150 тисяч доларів, що на 14% більше, ніж у 2025 році.
Призові Australian Open в одиночних розрядах за раундами
Кваліфікація
- Перше коло – $40,500 (+16%)
- Друге коло – $57,000 (+16%)
- Третє коло – $83,500 (+16%)
Основна сітка
- 1/64 фіналу – $150,000 (+14%)
- 1/32 фіналу – $225,000 (+13%)
- 1/16 фіналу – $327,750 (+13%)
- 1/8 фіналу – $480,000 (+14%)
- Чвертьфінал – $750,000 (+13%)
- Півфінал – $1,250,000 (+14%)
- Фіналіст – $2,150,000 (+13%)
- Переможець – $4,150,000 (+19%)
Центральний корт арени "Мельбурн-Парк", на якому відбудуться фінальні матчі (фото: x.com/australianopen)
Хто гратиме в Австралії від України
Матчі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії відбудуться з 12 по 16 січня. Ігри основного турніру – з 18 січня до 1 лютого.
Україну на турнірі в Мельбурні представлять:
- Еліна Світоліна (основна сітка)
- Марта Костюк (основна сітка + парний турнір)
- Даяна Ястремська (основна сітка + парний турнір)
- Олександра Олійникова (основна сітка)
- Ангеліна Калініна (кваліфікація)
- Юлія Стародубцева (кваліфікація)
- Дарія Снігур (кваліфікація)
- Віталій Сачко (кваліфікація)
- Людмила Кіченок (парний турнір)
- Надія Кіченок (парний турнір)
