Australian Open 2026. Світоліна, Костюк та інші отримають рекордні призові: точні суми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Зростання до рекорду

Цьогорічній загальний призовий фонд став рекордним для Australian Open. У порівнянні з 2025 роком його збільшили одразу на 16% – до 111,5 млн доларів (у 2025 році – 96,5 млн).

Найбільші виплати традиційно передбачені для переможців одиночних розрядів. Чемпіони серед чоловіків і жінок отримають по 4,15 млн доларів, що на 19% більше, ніж торік заробили Яннік Сіннер і Медісон Кіз.

Водночас організатори підвищили виплати і для тенісистів, які завершать виступи на ранніх стадіях. Учасники першого раунду основної сітки отримають по 150 тисяч доларів, що на 14% більше, ніж у 2025 році.

Призові Australian Open в одиночних розрядах за раундами

Кваліфікація

Перше коло – $40,500 (+16%)

– $40,500 (+16%) Друге коло – $57,000 (+16%)

– $57,000 (+16%) Третє коло – $83,500 (+16%)

Основна сітка

1/64 фіналу – $150,000 (+14%)

– $150,000 (+14%) 1/32 фіналу – $225,000 (+13%)

– $225,000 (+13%) 1/16 фіналу – $327,750 (+13%)

– $327,750 (+13%) 1/8 фіналу – $480,000 (+14%)

– $480,000 (+14%) Чвертьфінал – $750,000 (+13%)

– $750,000 (+13%) Півфінал – $1,250,000 (+14%)

– $1,250,000 (+14%) Фіналіст – $2,150,000 (+13%)

– $2,150,000 (+13%) Переможець – $4,150,000 (+19%)

Центральний корт арени "Мельбурн-Парк", на якому відбудуться фінальні матчі (фото: x.com/australianopen)

Хто гратиме в Австралії від України

Матчі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії відбудуться з 12 по 16 січня. Ігри основного турніру – з 18 січня до 1 лютого.

Україну на турнірі в Мельбурні представлять: