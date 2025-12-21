ua en ru
Камбек Підручного та прорив Борковського: українці в заліку Кубка світу після етапу в Ансі

Неділя 21 грудня 2025 19:27

Камбек Підручного та прорив Борковського: українці в заліку Кубка світу після етапу в Ансі Фото: Богдан Борковський (biathlon.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

У французькому Ансі завершився третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2025/26. Після спринтів, персьютів і масстартів було оновлено загальний залік серед чоловіків і жінок.

Хто лідирує в рейтингу та на яких місцях українці – розповідає РБК-Україна.

Останній день – без українців

Останній день етапу, 21 грудня – пройшов без вітчизняних представників. Ніхто з "синьо-жовтих" не зумів відібратися ні до чоловічого, ні до жіночого масстартів.

У підсумку жіночу гонку виграла норвежка Марен Кіркейде. Вона завдяки неймовірній швидкості на останньому колі змогла втриматись попереду француженок Лу Жанмонно та Жюстін Бреза-Буше, випередивши їх на 0.3 і 0.8 секунд відповідно.

А в чоловіків перемогу здобув італієць Томмазо Джакомель. Срібним призером став француз Ерік Перро, третім фінішував норвежець Ветле Крістіансен.

Хто з "синьо-жовтих" у заліковій зоні

За підсумками трьох етапів до залікової зони потрапили чотири представники України.

У жіночому загальному заліку – Христина Дмитренко. У чоловіків очки набрали Віталій Мандзин, Богдан Борковський і Дмитро Підручний.

Дмитренко у топ-50

Єдиною українкою в жіночому загальному заліку залишається Христина Дмитренко. Після трьох етапів вона має 38 очок і посідає 46-те місце серед усіх учасниць Кубка світу.

Лідеркою тут стала француженка Лу Жанмонно, яка з початку сезону набрала 481 очко. Саме на домашньому етапі в Ансі вона перехопила першість у шведки Анни Магнуссон, яка скотилася аж на четверту позицію.

Лідери загального заліку (жінки):

  1. Лу Жанмонно (Франція) – 481 очко
  2. Марен Кіркейде (Норвегія) – 413
  3. Доротея Вірер (Італія) – 363
  4. Анна Магнуссон (Швеція) – 363
  5. Суві Мінккінен (Фінляндія) – 353
  • … 46. Христина Дмитренко (Україна) – 38

Мандзин – найкращий серед українців

У чоловічому загальному заліку найвищу позицію серед українців посідає Віталій Мандзин – 30-те місце та 78 очок.

У Франції дебютні очки на рівні Кубка світу здобув 21-річний Богдан Борковський, який із 13 балами йде 60-м. До залікової зони також повернувся Дмитро Підручний – у капітана збірної 12 очок, при тому що частину гонок він пропустив через хворобу.

Лідером чоловічого заліку залишається норвежець Йоган-Олав Ботн – 560 очок і три перемоги від початку сезону.

Лідери загального заліку (чоловіки):

  1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія) – 560 очок
  2. Ерік Перро (Франція) – 447
  3. Томмазо Джакомель (Італія) – 431
  4. Себастьян Самуельссон (Швеція) – 385
  5. Ветле Крістіансен (Норвегія) – 369
  • …30. Віталій Мандзин (Україна) – 78
  • …60. Богдан Борковський (Україна) – 13
  • …62. Дмитро Підручний (Україна) – 12

Коли наступний етап

Кубок світу з біатлону відновиться вже в 2026 році. 8 січня стартує четвертий етап в німецькому Обергофі.

У його програмі – спринти, гонки переслідування та естафети.

Раніше ми повідомляли, як Валерія Дмитренко увійшла в топ-10 масстарту Кубка IBU та оновила особистий рекорд.

Також читайте, як росіяни через суди намагаються повернутися в світовий біатлон.

Биатлон Кубок світу Збірна України
