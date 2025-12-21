Камбек Підручного та прорив Борковського: українці в заліку Кубка світу після етапу в Ансі
У французькому Ансі завершився третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2025/26. Після спринтів, персьютів і масстартів було оновлено загальний залік серед чоловіків і жінок.
Хто лідирує в рейтингу та на яких місцях українці – розповідає РБК-Україна.
Останній день – без українців
Останній день етапу, 21 грудня – пройшов без вітчизняних представників. Ніхто з "синьо-жовтих" не зумів відібратися ні до чоловічого, ні до жіночого масстартів.
У підсумку жіночу гонку виграла норвежка Марен Кіркейде. Вона завдяки неймовірній швидкості на останньому колі змогла втриматись попереду француженок Лу Жанмонно та Жюстін Бреза-Буше, випередивши їх на 0.3 і 0.8 секунд відповідно.
А в чоловіків перемогу здобув італієць Томмазо Джакомель. Срібним призером став француз Ерік Перро, третім фінішував норвежець Ветле Крістіансен.
Хто з "синьо-жовтих" у заліковій зоні
За підсумками трьох етапів до залікової зони потрапили чотири представники України.
У жіночому загальному заліку – Христина Дмитренко. У чоловіків очки набрали Віталій Мандзин, Богдан Борковський і Дмитро Підручний.
Дмитренко у топ-50
Єдиною українкою в жіночому загальному заліку залишається Христина Дмитренко. Після трьох етапів вона має 38 очок і посідає 46-те місце серед усіх учасниць Кубка світу.
Лідеркою тут стала француженка Лу Жанмонно, яка з початку сезону набрала 481 очко. Саме на домашньому етапі в Ансі вона перехопила першість у шведки Анни Магнуссон, яка скотилася аж на четверту позицію.
Лідери загального заліку (жінки):
- Лу Жанмонно (Франція) – 481 очко
- Марен Кіркейде (Норвегія) – 413
- Доротея Вірер (Італія) – 363
- Анна Магнуссон (Швеція) – 363
- Суві Мінккінен (Фінляндія) – 353
- … 46. Христина Дмитренко (Україна) – 38
Мандзин – найкращий серед українців
У чоловічому загальному заліку найвищу позицію серед українців посідає Віталій Мандзин – 30-те місце та 78 очок.
У Франції дебютні очки на рівні Кубка світу здобув 21-річний Богдан Борковський, який із 13 балами йде 60-м. До залікової зони також повернувся Дмитро Підручний – у капітана збірної 12 очок, при тому що частину гонок він пропустив через хворобу.
Лідером чоловічого заліку залишається норвежець Йоган-Олав Ботн – 560 очок і три перемоги від початку сезону.
Лідери загального заліку (чоловіки):
- Йоган-Олав Ботн (Норвегія) – 560 очок
- Ерік Перро (Франція) – 447
- Томмазо Джакомель (Італія) – 431
- Себастьян Самуельссон (Швеція) – 385
- Ветле Крістіансен (Норвегія) – 369
- …30. Віталій Мандзин (Україна) – 78
- …60. Богдан Борковський (Україна) – 13
- …62. Дмитро Підручний (Україна) – 12
Коли наступний етап
Кубок світу з біатлону відновиться вже в 2026 році. 8 січня стартує четвертий етап в німецькому Обергофі.
У його програмі – спринти, гонки переслідування та естафети.
