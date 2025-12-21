Камбэк Пидручного и прорыв Борковского: украинцы в зачете Кубка мира после этапа в Анси

Во французском Анси завершился третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/26. После спринтов, персьютов и масстартов был обновлен общий зачет среди мужчин и женщин.

Кто лидирует в рейтинге и на каких местах украинцы - рассказывает РБК-Украина .

Последний день - без украинцев

Последний день этапа, 21 декабря - прошел без отечественных представителей. Никто из "сине-желтых" не сумел отобраться ни в мужской, ни в женский масстарты.

В итоге женскую гонку выиграла норвежка Марен Киркейде. Она благодаря невероятной скорости на последнем круге смогла удержаться впереди француженок Лу Жанмонно и Жюстин Бреза-Буше, опередив их на 0.3 и 0.8 секунд соответственно.

А у мужчин победу одержал итальянец Томмазо Джакомель. Серебряным призером стал француз Эрик Перро, третьим финишировал норвежец Ветле Кристиансен.

Кто из "сине-желтых" в зачетной зоне

По итогам трех этапов в зачетную зону попали четыре представителя Украины.

В женском общем зачете - Кристина Дмитренко. У мужчин очки набрали Виталий Мандзин, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный.

Дмитренко в топ-50

Единственной украинкой в женском общем зачете остается Кристина Дмитренко. После трех этапов она имеет 38 очков и занимает 46-е место среди всех участниц Кубка мира.

Лидером здесь стала француженка Лу Жанмонно, которая с начала сезона набрала 481 очко. Именно на домашнем этапе в Анси она перехватила первенство у шведки Анны Магнуссон, которая скатилась аж на четвертую позицию.

Лидеры общего зачета (женщины):

Лу Жанмонно (Франция) - 481 очко Марен Киркейде (Норвегия) - 413 Доротея Вирер (Италия) - 363 Анна Магнуссон (Швеция) - 363 Суви Минккинен (Финляндия) - 353

... 46. Кристина Дмитренко (Украина) - 38

Мандзин - лучший среди украинцев

В мужском общем зачете наивысшую позицию среди украинцев занимает Виталий Мандзин - 30-е место и 78 очков.

Во Франции дебютные очки на уровне Кубка мира получил 21-летний Богдан Борковский, который с 13 баллами идет 60-м. В зачетную зону также вернулся Дмитрий Пидручный - у капитана сборной 12 очков, при том что часть гонок он пропустил из-за болезни.

Лидером мужского зачета остается норвежец Йоган-Олав Ботн - 560 очков и три победы с начала сезона.

Лидеры общего зачета (мужчины):

Йохан-Олав Ботн (Норвегия) - 560 очков Эрик Перро (Франция) - 447 Томмазо Джакомель (Италия) - 431 Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 385 Ветле Кристиансен (Норвегия) - 369

...30. Виталий Мандзин (Украина) - 78

...60. Богдан Борковский (Украина) - 13

...62. Дмитрий Пидручный (Украина) - 12

Когда следующий этап

Кубок мира по биатлону возобновится уже в 2026 году. 8 января стартует четвертый этап в немецком Оберхофе.

В его программе - спринты, гонки преследования и эстафеты.