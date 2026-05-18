Камбек Олійникової та крок Калініної до дербі: як українські тенісистки рвуть корти

20:19 18.05.2026 Пн
3 хв
Поки одна українка громила суперницю за старою схемою, інша влаштувала трилер на три години
aimg Катерина Урсатій
Камбек Олійникової та крок Калініної до дербі: як українські тенісистки рвуть корти Олександра Олійникові (фото: instagram.com/_drones4ua.org)
Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова перемогли на турнірах у Рабаті та Страсбурзі. Ці матчі стали для українських тенісисток генеральною репетицією перед Ролан Гаррос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати матчів.

Цього ігрового тижня увага українських уболівальників прикута одразу до двох локацій: турніру категорії WTA 250 у марокканському Рабаті та WTA 500 у французькому Страсбурзі. Обидва старти є заключним етапом підготовки перед великими битвами в Парижі.

Спокійна впевненість Калініної та натяк на українське дербі

Ангеліна Калініна впевнено відкрила відлік своїм матчам на грунтових кортах Марокко.

В 1/16 фіналу українка за 1 годину та 42 хвилини розібралася зі швейцаркою Сімоною Вальтерт (WTA №93).

Ангеліна повністю контролювала хід зустрічі та закрила матч у двох сетах.

Цікаво, що це була друга очна дуель тенісисток — у 2021 році в португальському Оейраші Калініна також святкувала перемогу.

Вже у наступному раунді в Рабаті вболівальники можуть побачити суто українське протистояння: Ангеліна вийде на корт проти Юлії Стародубцевої, якщо та здолає іспанку Анджелу Фіту Болуду.

Тригодинний трилер Олійникової та особистий рекорд

Справжню сенсацію у Франції створила Олександра Олійникова. Українка пробилася до основної сітки престижного "п'ятисотника" через сито кваліфікації й одразу потрапила на грізну Александру Еалу з Філіппін, яка посідає 38-ме місце у світовому рейтингу.

Програвши перший сет 3:6, Олійникова проявила залізний характер.

У надважкому марафоні, який тривав без двох хвилин три години, українка переломила хід гри та оформила грандіозний вольовий камбек.

Для Олександри це третя в кар'єрі перемога над суперницею з топ-50 світу.

Крім того, Олійникова вперше в кар'єрі подолала бар'єр першого кола на турнірах високого рівня WTA 500. У 1/8 фіналу на неї чекає переможниця чеської дуелі Марі Боузкова - Катержина Синякова.

Історичний десант на Ролан Гаррос-2026

Одразу після завершення виступів у Рабаті та Страсбурзі українські тенісистки вирушать до Парижа.

Цього року на кортах Ролан Гарросу Україна матиме потужне представництво - вперше з 2024 року в основній сітці жіночого турніру Великого шлему зіграють одразу сім наших спортсменок:

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Даяна Ястремська
  • Ангеліна Калініна
  • Юлія Стародубцева
  • Дарія Снігур
  • Олександра Олійникова

Головні матчі основної січки Відкритого чемпіонату Франції з тенісу пройдуть у період з 24 травня по 7 червня 2026 року.

30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
