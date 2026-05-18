Камбэк Олейниковой и шаг Калининой к дерби: как украинские теннисистки рвут корты

Ангелина Калинина и Александра Олейникова победили на турнирах в Рабате и Страсбурге. Эти матчи стали для украинских теннисисток генеральной репетицией перед Ролан Гаррос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты матчей.

На этой игровой неделе внимание украинских болельщиков приковано сразу к двум локациям: турниру категории WTA 250 в марокканском Рабате и WTA 500 во французском Страсбурге. Оба старта являются заключительным этапом подготовки перед большими битвами в Париже.

Спокойная уверенность Калининой и намек на украинское дерби

Ангелина Калинина уверенно открыла отсчет своим матчам на грунтовых кортах Марокко.

В 1/16 финала украинка за 1 час и 42 минуты разобралась со швейцаркой Симоной Вальтерт (WTA №93).

Ангелина полностью контролировала ход встречи и закрыла матч в двух сетах.

Интересно, что это была вторая очная дуэль теннисисток - в 2021 году в португальском Оейраше Калинина также праздновала победу.

Уже в следующем раунде в Рабате болельщики могут увидеть чисто украинское противостояние: Ангелина выйдет на корт против Юлии Стародубцевой, если та одолеет испанку Анджелу Фиту Болуду.

Трехчасовой триллер Олейниковой и личный рекорд

Настоящую сенсацию во Франции создала Александра Олейникова. Украинка пробилась в основную сетку престижного "пятисотника" через сито квалификации и сразу попала на грозную Александру Эалу из Филиппин, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге.

Проиграв первый сет 3:6, Олейникова проявила железный характер.

В сверхтяжелом марафоне, который длился без двух минут три часа, украинка переломила ход игры и оформила грандиозный волевой камбэк.

Для Александры это третья в карьере победа над соперницей из топ-50 мира.

Кроме того, Олейникова впервые в карьере преодолела барьер первого круга на турнирах высокого уровня WTA 500. В 1/8 финала её ждёт победительница чешской дуэли Мари Боузкова - Катержина Синякова.

Исторический десант на Ролан Гаррос-2026

Сразу после завершения выступлений в Рабате и Страсбурге украинские теннисистки отправятся в Париж.

В этом году на кортах Ролан Гаррос Украина будет иметь мощное представительство - впервые с 2024 года в основной сетке женского турнира Большого шлема сыграют сразу семь наших спортсменок:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Даяна Ястремская

Ангелина Калинина

Юлия Стародубцева

Дария Снигур

Александра Олейникова

Главные матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису пройдут в период с 24 мая по 7 июня 2026 года.