Камбек на характері: Світоліна з трисетового трилера стартувала на Ролан Гаррос

17:30 25.05.2026 Пн
3 хв
Виснажливий матч проти незручної суперниці
aimg Андрій Костенко
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна в рамках першого кола Відкритого чемпіонату Франції 2026 протистояла скандально відомій угорці Анні Бондар.

Про хід матчу та фінальний результат повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Ролан Гаррос, 1-ше коло

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина) – 3:6, 6:1, 7:6

Принциповість матчів з Бондар

Угорка відома тим, що у 2022 році брала участь у змаганнях на території РФ, що викликало хвилю обурення в українській тенісній спільноті. Через це протистояння з нею набуло для українок принципового характеру.

Історія протистоянь Світоліної (WTA 7) та Бондар (WTA 57) за останній рік перетворилася на справжній серіал. Тенісистки встигли схрестити ракетки чотири рази, причому тричі їхні шляхи перетиналися саме на престижних турнірах Grand Slam. Перед паризьким кортом між ними панував абсолютний паритет – кожна мала у своєму активі по дві перемоги.

Ба більше, останній спогад для нашої спортсменки був досить болючим. Лише місяць тому на ґрунтовому "тисячнику" в Мадриді сильнішою виявилася саме Бондар. Тож на Ролан Гаррос Світоліна виходила не просто на черговий важкий поєдинок, а з чітким наміром взяти реванш за іспанську осічку.

Як пройшла гра

У першому сеті Світоліна програла два стартові гейми – спочатку на подачі суперниці, а потім – на своїй. Проте українці вдалося швидко відігратися і далі суперниці йшли рівно. Фатальним для Еліни став восьмий гейм, коли вона знову поступилася на власних м'ячах – 3:5. Після цього Бондар взяла свою подачу та закрила партію – 6:3.

Другий сет пройшов за повної переваги українки. Після стартового розміну Еліна виграла п'ять геймів поспіль та легко зрівняла рахунок у матчі – 6:1 та 1:1 – за партіями.

Вирішальний сет виявився дуже бойовим: тенісистки йшли рівно і вирішили долю поєдинку на тай-брейку. Тут нерви виявилися міцнішими у Світоліної, яка вже не залишила Бондар жодного шансу - 10:3.

Що далі

Еліна продовжила свою безпрограшну серію у Турі після титулу WTA 1000 у Римі, а також 13-й раз поспіль вийшла до другого кола на ґрунтовому "мейджорі". Сьогоднішня перемога стала для українки 30-ю у сезоні.

Наступна суперниця Світоліної визначається в парі іспанської кваліфаєрки Кейтлін Кеведо та француженки Леолії Жанжан.

Світоліна - четверта українка, яка зіграє у другому колі Ролан Гаррос-2026. Також до цієї стадії вийшли Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Дарія Снігур.

