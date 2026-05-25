Главная » Развлечения » Спорт

Камбэк на характере: Свитолина с трехсетового триллера стартовала на Ролан Гаррос

17:30 25.05.2026 Пн
3 мин
Изнурительный матч против неудобной соперницы
aimg Андрей Костенко
Камбэк на характере: Свитолина с трехсетового триллера стартовала на Ролан Гаррос Элина Свитолина (фото: Getty Images)
Лидер украинского тенниса Элина Свитолина в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции 2026 противостояла скандально известной венгерке Анне Бондар.

О ходе матча и финальном результате сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

Ролан Гаррос, 1-ый круг

Элина Свитолина (Украина) - Анна Бондар (Венгрия) - 3:6, 6:1, 7:6

Принципиальность матчей с Бондар

Венгерка известна тем, что в 2022 году участвовала в соревнованиях на территории РФ, что вызвало волну возмущения в украинском теннисном сообществе. Поэтому противостояние с ней приобрело для украинок принципиальный характер.

История противостояний Свитолиной (WTA 7) и Бондар (WTA 57) за последний год превратилась в настоящий сериал. Теннисистки успели скрестить ракетки четыре раза, причем трижды их пути пересекались именно на престижных турнирах Grand Slam. Перед парижским кортом между ними царил абсолютный паритет - каждая имела в своем активе по две победы.

Более того, последнее воспоминание для нашей спортсменки было довольно болезненным. Всего месяц назад на грунтовом "тысячнике" в Мадриде сильнее оказалась именно Бондар. Поэтому на Ролан Гаррос Свитолина выходила не просто на очередной тяжелый поединок, а с четким намерением взять реванш за испанскую осечку.

Как прошла игра

В первом сете Свитолина проиграла два стартовых гейма - сначала на подаче соперницы, а затем - на своей. Однако украинке удалось быстро отыграться и дальше соперницы шли ровно. Роковым для Элины стал восьмой гейм, когда она снова уступила на своих мячах - 3:5. После этого Бондар взяла свою подачу и закрыла партию - 6:3.

Второй сет прошел при полном преимуществе украинки. После стартового размена Элина выиграла пять геймов подряд и легко сравняла счет в матче - 6:1 и 1:1 - по партиям.

Решающий сет оказался очень боевым: теннисистки шли ровно и решили судьбу поединка на тай-брэйке. Здесь нервы оказались крепче у Свитолиной, которая уже не оставила Бондар ни единого шанса - 10:3.

Что дальше

Элина продолжила свою беспроигрышную серию в Туре после титула WTA 1000 в Риме, а также 13-й раз подряд вышла во второй круг на грунтовом "мэйджоре". Сегодняшняя победа стала для украинки 30-й в сезоне.

Следующая соперница Свитолиной определяется в паре испанской квалифаерки Кейтлин Кеведо и француженки Леолии Жанжан.

Свитолина - четвертая украинка, которая сыграет во втором круге Ролан Гаррос-2026. Также в эту стадию вышли Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Ранее мы рассказали, как Свитолина с мужем выиграли звездный турнир в Париже.

