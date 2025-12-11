Як живе син Олега Винника в Берліні: співак розкрив таємницю (відео)

Що Винник розповів про сина

Хлопцеві 21 рік. Він народився в Берліні та переважну більшість часу зростав та навчався там. Володіє німецькою, українською та базово російською мовами.

"В Берліні моя дитина народилася. Тут до дитячого садочку, школи, гімназії ходив. Зараз в університеті навчається", - поділився артист.

Хлопець здобуває освіту у Берлінському технічному університеті. У вільний час допомагає батькові з відеороликами в TikTok.

"Юліан часом з нами (Таюне - ред.) знімає. В нього дуже оригінальні ідеї є. Як правило, він це монтує, в нього круто виходить", - розповів тато.

Олег Винник про життя сина (скриншот)

Хлопець вміє водити автомобіль та має права. У них з татом довірливі стосунки, зокрема Юліан дає поради, аби врятувати від помилок.

Так, Винник згадав, як син відмовляв його від скандального відео про "ковток свіжого повітря".

"Коли я його зняв, мій син сказав: "Олеже, буде капець". А я питаю: "Чому капець?" - поділився співак.

Як з'ясувалося, хлопець іноді звертається до батька на ім'я. Але й татом теж називає, зазначив артист.

Особисте життя сина Винника

Крім того, він натякнув, що в житті сина є дівчина. Вочевидь, вона вже влилася в родину, адже створила у них на балконі домашній сад. Щоправда, доглядати за ним доводиться Виннику. Втім, він мріє, аби подруга зрештою стала невісткою.

"В мене на балконі є помідори, огірки, паприка, чілі. Я кайфую від цього. Ну не я це робив. Заробила моя, я надіюсь, майбутня невістка. Відкриваю таємницю", - зазначив він.