Як збірній України потрапити на ЧС-2026: всі способи пройти у фінальну частину

Збірна України з футболу (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026, але шанс напряму потрапити з групи обмежений. Команда Сергія Реброва має лише два ключові матчі, які визначать її долю у відборі.

Про всі варіанти повідомляє РБК-Україна.

Поточне положення у групі

Після чотирьох турів групи D "синьо-жовті" мають 7 очок і йдуть на другому місці. Позиції команд виглядають так:

  1. Франція - 10 очок
  2. Україна - 7 очок
  3. Ісландія - 4 очки
  4. Азербайджан - 1 очко

Раніше Україна зіграла такі матчі:

  • Україна - Франція 0:2

  • Азербайджан - Україна 1:1

  • Ісландія - Україна 3:5

  • Україна - Азербайджан 2:1

Лише переможці груп потрапляють на чемпіонат світу напряму, а другі місця виходять у плей-оф, де розіграють ще чотири путівки.

Шанс на перше місце

Теоретично Україна може виграти групу, але для цього треба перемогти Францію у Парижі з великою різницею м’ячів.

Наразі різниця голів: Франція +6, Україна +1. Навіть перемога над "Ле Бле" не гарантує перше місце - французи можуть покращити показник у матчі проти Азербайджану.

Останній тур проти Ісландії буде вирішальним, адже скандинавська команда активно боротиметься за другу сходинку.

Реалістичний шлях до плейоф

Найбільш ймовірний варіант - друге місце у групі. Для цього Україна повинна залишатися попереду Ісландії за очками та різницею голів.

Виграш у прямій зустрічі з острів’янами або певні результати попередніх матчів дозволять гарантувати плей-оф.

Ключові дати

  • 13 листопада - Франція vs Україна (Париж)
  • 16 листопада - Україна vs Ісландія (Варшава)

Плей-оф відбудеться наприкінці березня 2026 року. 16 команд поділять на чотири квартети, у яких відіграють півфінали та фінали. Переможці кожного квартету отримають путівку на Мундіаль.

Чи є шанс з третього місця?

Якщо Україна посіла б третє або четверте місце, квиток на чемпіонат був би втрачений. Раніше можна було б розраховувати на плей-оф через Лігу націй, але невдалий виступ команди у цьому турнірі унеможливив цей варіант.

