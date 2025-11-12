Як збірній України потрапити на ЧС-2026: всі способи пройти у фінальну частину

Поточне положення у групі

Після чотирьох турів групи D "синьо-жовті" мають 7 очок і йдуть на другому місці. Позиції команд виглядають так:

Франція - 10 очок Україна - 7 очок Ісландія - 4 очки Азербайджан - 1 очко

Раніше Україна зіграла такі матчі:

Україна - Франція 0:2

Азербайджан - Україна 1:1

Ісландія - Україна 3:5

Україна - Азербайджан 2:1

Лише переможці груп потрапляють на чемпіонат світу напряму, а другі місця виходять у плей-оф, де розіграють ще чотири путівки.

Шанс на перше місце

Теоретично Україна може виграти групу, але для цього треба перемогти Францію у Парижі з великою різницею м’ячів.

Наразі різниця голів: Франція +6, Україна +1. Навіть перемога над "Ле Бле" не гарантує перше місце - французи можуть покращити показник у матчі проти Азербайджану.

Останній тур проти Ісландії буде вирішальним, адже скандинавська команда активно боротиметься за другу сходинку.

Реалістичний шлях до плейоф

Найбільш ймовірний варіант - друге місце у групі. Для цього Україна повинна залишатися попереду Ісландії за очками та різницею голів.

Виграш у прямій зустрічі з острів’янами або певні результати попередніх матчів дозволять гарантувати плей-оф.

Ключові дати

13 листопада - Франція vs Україна (Париж)

16 листопада - Україна vs Ісландія (Варшава)

Плей-оф відбудеться наприкінці березня 2026 року. 16 команд поділять на чотири квартети, у яких відіграють півфінали та фінали. Переможці кожного квартету отримають путівку на Мундіаль.

Чи є шанс з третього місця?

Якщо Україна посіла б третє або четверте місце, квиток на чемпіонат був би втрачений. Раніше можна було б розраховувати на плей-оф через Лігу націй, але невдалий виступ команди у цьому турнірі унеможливив цей варіант.