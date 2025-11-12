Как сборной Украины попасть на ЧМ-2026: все способы пройти в финальную часть

Текущее положение в группе

После четырех туров группы D "сине-желтые" имеют 7 очков и идут на втором месте. Позиции команд выглядят так:

Франция - 10 очков Украина - 7 очков Исландия - 4 очка Азербайджан - 1 очко

Ранее Украина сыграла такие матчи:

Украина - Франция 0:2

Азербайджан - Украина 1:1

Исландия - Украина 3:5

Украина - Азербайджан 2:1

Только победители групп попадают на чемпионат мира напрямую, а вторые места выходят в плей-офф, где разыграют еще четыре путевки.

Шанс на первое место

Теоретически Украина может выиграть группу, но для этого надо победить Францию в Париже с большой разницей мячей.

Сейчас разница голов: Франция +6, Украина +1. Даже победа над "Ле Бле" не гарантирует первое место - французы могут улучшить показатель в матче против Азербайджана.

Последний тур против Исландии будет решающим, ведь скандинавская команда будет активно бороться за второе место.

Реалистичный путь в плей-офф

Наиболее вероятный вариант - второе место в группе. Для этого Украина должна оставаться впереди Исландии по очкам и разнице голов.

Выигрыш в прямой встрече с островитянами или определенные результаты предыдущих матчей позволят гарантировать плей-офф.

Ключевые даты

13 ноября - Франция vs Украина (Париж)

16 ноября - Украина vs Исландия (Варшава)

Плей-офф состоится в конце марта 2026 года. 16 команд поделят на четыре квартета, в которых сыграют полуфиналы и финалы. Победители каждого квартета получат путевку на Мундиаль.

Есть ли шанс с третьего места?

Если Украина заняла бы третье или четвертое место, билет на чемпионат был бы потерян. Ранее можно было бы рассчитывать на плей-офф через Лигу наций, но неудачное выступление команды в этом турнире сделало невозможным этот вариант.