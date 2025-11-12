ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Як збірній України потрапити на ЧС-2026: всі способи пройти у фінальну частину

Середа 12 листопада 2025 17:23
UA EN RU
Як збірній України потрапити на ЧС-2026: всі способи пройти у фінальну частину Збірна України з футболу (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026, але шанс напряму потрапити з групи обмежений. Команда Сергія Реброва має лише два ключові матчі, які визначать її долю у відборі.

Про всі варіанти повідомляє РБК-Україна.

Поточне положення у групі

Після чотирьох турів групи D "синьо-жовті" мають 7 очок і йдуть на другому місці. Позиції команд виглядають так:

  1. Франція - 10 очок
  2. Україна - 7 очок
  3. Ісландія - 4 очки
  4. Азербайджан - 1 очко

Раніше Україна зіграла такі матчі:

  • Україна - Франція 0:2

  • Азербайджан - Україна 1:1

  • Ісландія - Україна 3:5

  • Україна - Азербайджан 2:1

Лише переможці груп потрапляють на чемпіонат світу напряму, а другі місця виходять у плей-оф, де розіграють ще чотири путівки.

Шанс на перше місце

Теоретично Україна може виграти групу, але для цього треба перемогти Францію у Парижі з великою різницею м’ячів.

Наразі різниця голів: Франція +6, Україна +1. Навіть перемога над "Ле Бле" не гарантує перше місце - французи можуть покращити показник у матчі проти Азербайджану.

Останній тур проти Ісландії буде вирішальним, адже скандинавська команда активно боротиметься за другу сходинку.

Реалістичний шлях до плейоф

Найбільш ймовірний варіант - друге місце у групі. Для цього Україна повинна залишатися попереду Ісландії за очками та різницею голів.

Виграш у прямій зустрічі з острів’янами або певні результати попередніх матчів дозволять гарантувати плей-оф.

Ключові дати

  • 13 листопада - Франція vs Україна (Париж)
  • 16 листопада - Україна vs Ісландія (Варшава)

Плей-оф відбудеться наприкінці березня 2026 року. 16 команд поділять на чотири квартети, у яких відіграють півфінали та фінали. Переможці кожного квартету отримають путівку на Мундіаль.

Чи є шанс з третього місця?

Якщо Україна посіла б третє або четверте місце, квиток на чемпіонат був би втрачений. Раніше можна було б розраховувати на плей-оф через Лігу націй, але невдалий виступ команди у цьому турнірі унеможливив цей варіант.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Збірна України Футбол Исландия
Новини
Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук
Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа