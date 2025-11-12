Як збірній України потрапити на ЧС-2026: всі способи пройти у фінальну частину
Збірна України продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026, але шанс напряму потрапити з групи обмежений. Команда Сергія Реброва має лише два ключові матчі, які визначать її долю у відборі.
Про всі варіанти повідомляє РБК-Україна.
Поточне положення у групі
Після чотирьох турів групи D "синьо-жовті" мають 7 очок і йдуть на другому місці. Позиції команд виглядають так:
- Франція - 10 очок
- Україна - 7 очок
- Ісландія - 4 очки
- Азербайджан - 1 очко
Раніше Україна зіграла такі матчі:
-
Україна - Франція 0:2
-
Азербайджан - Україна 1:1
-
Ісландія - Україна 3:5
-
Україна - Азербайджан 2:1
Лише переможці груп потрапляють на чемпіонат світу напряму, а другі місця виходять у плей-оф, де розіграють ще чотири путівки.
Шанс на перше місце
Теоретично Україна може виграти групу, але для цього треба перемогти Францію у Парижі з великою різницею м’ячів.
Наразі різниця голів: Франція +6, Україна +1. Навіть перемога над "Ле Бле" не гарантує перше місце - французи можуть покращити показник у матчі проти Азербайджану.
Останній тур проти Ісландії буде вирішальним, адже скандинавська команда активно боротиметься за другу сходинку.
Реалістичний шлях до плейоф
Найбільш ймовірний варіант - друге місце у групі. Для цього Україна повинна залишатися попереду Ісландії за очками та різницею голів.
Виграш у прямій зустрічі з острів’янами або певні результати попередніх матчів дозволять гарантувати плей-оф.
Ключові дати
- 13 листопада - Франція vs Україна (Париж)
- 16 листопада - Україна vs Ісландія (Варшава)
Плей-оф відбудеться наприкінці березня 2026 року. 16 команд поділять на чотири квартети, у яких відіграють півфінали та фінали. Переможці кожного квартету отримають путівку на Мундіаль.
Чи є шанс з третього місця?
Якщо Україна посіла б третє або четверте місце, квиток на чемпіонат був би втрачений. Раніше можна було б розраховувати на плей-оф через Лігу націй, але невдалий виступ команди у цьому турнірі унеможливив цей варіант.