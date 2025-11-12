Как сборной Украины попасть на ЧМ-2026: все способы пройти в финальную часть
Сборная Украины продолжает борьбу за выход на чемпионат мира-2026, но шанс напрямую попасть из группы ограничен. Команда Сергея Реброва имеет лишь два ключевых матча, которые определят ее судьбу в отборе.
Обо всех вариантах сообщает РБК-Украина.
Текущее положение в группе
После четырех туров группы D "сине-желтые" имеют 7 очков и идут на втором месте. Позиции команд выглядят так:
- Франция - 10 очков
- Украина - 7 очков
- Исландия - 4 очка
- Азербайджан - 1 очко
Ранее Украина сыграла такие матчи:
-
Украина - Франция 0:2
-
Азербайджан - Украина 1:1
-
Исландия - Украина 3:5
-
Украина - Азербайджан 2:1
Только победители групп попадают на чемпионат мира напрямую, а вторые места выходят в плей-офф, где разыграют еще четыре путевки.
Шанс на первое место
Теоретически Украина может выиграть группу, но для этого надо победить Францию в Париже с большой разницей мячей.
Сейчас разница голов: Франция +6, Украина +1. Даже победа над "Ле Бле" не гарантирует первое место - французы могут улучшить показатель в матче против Азербайджана.
Последний тур против Исландии будет решающим, ведь скандинавская команда будет активно бороться за второе место.
Реалистичный путь в плей-офф
Наиболее вероятный вариант - второе место в группе. Для этого Украина должна оставаться впереди Исландии по очкам и разнице голов.
Выигрыш в прямой встрече с островитянами или определенные результаты предыдущих матчей позволят гарантировать плей-офф.
Ключевые даты
- 13 ноября - Франция vs Украина (Париж)
- 16 ноября - Украина vs Исландия (Варшава)
Плей-офф состоится в конце марта 2026 года. 16 команд поделят на четыре квартета, в которых сыграют полуфиналы и финалы. Победители каждого квартета получат путевку на Мундиаль.
Есть ли шанс с третьего места?
Если Украина заняла бы третье или четвертое место, билет на чемпионат был бы потерян. Ранее можно было бы рассчитывать на плей-офф через Лигу наций, но неудачное выступление команды в этом турнире сделало невозможным этот вариант.