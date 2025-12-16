Як виглядатиме головна сцена "Євробачення 2026": у мережі з’явилися фото

Якою буде сцена "Євробачення 2026"

Над дизайном сцени працював Флоріан Вайдер - німецький сценограф, який співпрацює з Євробаченням уже десятий раз.

Його перша робота для конкурсу датована 2011 роком у Дюссельдорфі, де створена ним сцена була відзначена Німецькою телевізійною премією як найкраще розважальне шоу.

Найсвіжіший проєкт Вайдера - сценографія "Євробачення 2025" у Базелі.

Для дизайнера майбутній конкурс у Відні має особливе значення, адже саме він був автором сцени Євробачення 2015 у Wiener Stadthalle, тож у 2026 році він повертається до вже знайомого простору.

Як виглядатиме головна сцена "Євробачення 2026" у Відні (cкріншот)

Головним візуальним елементом сцени стане велика LED-панель органічної, вигнутої форми, що нагадує листок.

Вона буде центральною точкою сценічної композиції. Простір доповнять масивна дугоподібна конструкція та багаторівнева архітектура, які створять відчуття глибини та масштабу.

Натхнення і символіка

Концепція сценографії базується на ідеях віденської сецесії - мистецького напряму, що асоціюється з оновленням, сміливими рішеннями та відмовою від традиційних форм.

У ORF наголошують, що дизайн сцени має відобразити прагнення до творчої свободи та сучасного переосмислення класики.

Візуальну ідею розкривають три ключові символи:

листок, який уособлює початок, розвиток і потенціал нових ідей;

вигнута лінія, що передає рух, динаміку та емоційний ритм музики;

структурна рамка золотистого відтінку, яка поєднує естетику з функціональністю та контрастує з м’якими органічними формами сцени.

Окремою особливістю стане з’єднання грін-руму зі сценою спеціальним проходом.

Це дозволить, зокрема, реалізувати ефектний прохід переможця через зал безпосередньо до сцени, повідомляє Eurovoix.

Як виглядатиме головна сцена "Євробачення 2026" у Відні (cкріншот)

Телевізійна постановка і музична тема

За телевізійну режисуру конкурсу відповідатимуть Міхаель Кьоґлер та Робін Гофвандер.

У своїй роботі вони орієнтуються на голлівудські стандарти постановки масштабних лайв-шоу.

Уперше в історії Євробачення для телевізійної трансляції планують використати камери Arri, що мають забезпечити більш кінематографічну картинку.

Як виглядатиме головна сцена "Євробачення 2026" у Відні (cкріншот)

Подібні технології вже активно застосовують на концертах світових артистів, зокрема Coldplay, Тейлор Свіфт і Біллі Джоела.

Музичну тему Євробачення 2026 створюють Доротея Фрайбергер та Мартін Ґелльнер.

В її основі - мотиви з опери Вольфганга Амадея Моцарта “Чарівна флейта”, які композитори адаптували до сучасного симфонічно-електронного звучання.

Виконуватиме тему Симфонічний оркестр Віденського радіо. Для Фрайбергер це вже знайомий формат - вона також була авторкою музичної теми Євробачення 2015.

Наразі участь у "Євробаченні 2026" підтвердили 35 країн. Серед них - Болгарія, Румунія та Молдова, які повертаються до конкурсу після перерви.