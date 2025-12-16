Як виглядатиме головна сцена "Євробачення 2026": у мережі з’явилися фото

Австрійський суспільний мовник ORF представив сценографічну концепцію 70-го пісенного конкурсу Євробачення, який відбудеться у 2026 році. Шоу прийматиме віденська арена Wiener Stadthalle - майданчик, добре знайомий фанатам конкурсу, адже саме тут Євробачення вже проходило у 2015 році.
Над дизайном сцени працював Флоріан Вайдер - німецький сценограф, який співпрацює з Євробаченням уже десятий раз.
Його перша робота для конкурсу датована 2011 роком у Дюссельдорфі, де створена ним сцена була відзначена Німецькою телевізійною премією як найкраще розважальне шоу.
Найсвіжіший проєкт Вайдера - сценографія "Євробачення 2025" у Базелі.
Для дизайнера майбутній конкурс у Відні має особливе значення, адже саме він був автором сцени Євробачення 2015 у Wiener Stadthalle, тож у 2026 році він повертається до вже знайомого простору.
Головним візуальним елементом сцени стане велика LED-панель органічної, вигнутої форми, що нагадує листок.
Вона буде центральною точкою сценічної композиції. Простір доповнять масивна дугоподібна конструкція та багаторівнева архітектура, які створять відчуття глибини та масштабу.
Концепція сценографії базується на ідеях віденської сецесії - мистецького напряму, що асоціюється з оновленням, сміливими рішеннями та відмовою від традиційних форм.
У ORF наголошують, що дизайн сцени має відобразити прагнення до творчої свободи та сучасного переосмислення класики.
Візуальну ідею розкривають три ключові символи:
Окремою особливістю стане з’єднання грін-руму зі сценою спеціальним проходом.
Це дозволить, зокрема, реалізувати ефектний прохід переможця через зал безпосередньо до сцени, повідомляє Eurovoix.
За телевізійну режисуру конкурсу відповідатимуть Міхаель Кьоґлер та Робін Гофвандер.
У своїй роботі вони орієнтуються на голлівудські стандарти постановки масштабних лайв-шоу.
Уперше в історії Євробачення для телевізійної трансляції планують використати камери Arri, що мають забезпечити більш кінематографічну картинку.
Подібні технології вже активно застосовують на концертах світових артистів, зокрема Coldplay, Тейлор Свіфт і Біллі Джоела.
Музичну тему Євробачення 2026 створюють Доротея Фрайбергер та Мартін Ґелльнер.
В її основі - мотиви з опери Вольфганга Амадея Моцарта “Чарівна флейта”, які композитори адаптували до сучасного симфонічно-електронного звучання.
Виконуватиме тему Симфонічний оркестр Віденського радіо. Для Фрайбергер це вже знайомий формат - вона також була авторкою музичної теми Євробачення 2015.
Наразі участь у "Євробаченні 2026" підтвердили 35 країн. Серед них - Болгарія, Румунія та Молдова, які повертаються до конкурсу після перерви.
