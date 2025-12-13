"Дитяче Євробачення 2025": хто переміг у фіналі та яке місце посіла Україна

У Грузії пройшов фінал Дитячого Євробачення 2025. У конкурсі взяли участь 18 країн, але найбільшу кількість балів від журі та глядачів отримала лише одна.

РБК-Україна розповідає, хто став переможцем цьогорічного конкурсу та як виступила Україна.

Переможець "Дитячого Євробачення 2025"

За результатами голосування перше місце здобула Франція, яку представляла Lou Deleuze з треком "Ce Monde". Вона зібрала найбільшу кількість балів від журі та глядачів - 248.

На другому місці опинилася Україна, яку представляла Софія Нерсесян з піснею "Мотанка". Від глядачів і журі вона отримала 177 балів.

На третьому місці опиналася Грузія, від якої виступала Anita Abgariani з піснею "Shine Like a Star". Вірменія посіла четверте місце, а Іспанія - п'яте.

Результати голосування "Дитячого Євробачення 2025" (скриншот)

Цьогорічний конкурс відзначився яскравими номерами, національними костюмами та потужними дитячими виступами.

Кожен учасник намагався показати унікальність своєї країни та донести емоційний меседж через музику та хореографію.

Яким був виступ Франції на "Дитячому Євробаченні"

Учасниця підкорила глядачів драматичним виконанням композиції, створивши на сцені витончену чорно-білу атмосферу, мов кадри з класичного кіно.

Така продумана постановка додала глибини та емоційної напруги сильному вокалу дівчини.



Яким було голосування на "Дитячому Євробаченні 2025"

Голосування проходило за традиційною системою, яка поєднує оцінки професійного журі та глядачів у пропорції 50 на 50.

Проголосувати онлайн можна було за три улюблені пісні, включно з представником власної країни до та під час прямого ефіру.

Що відомо про "Дитяче Євробачення 2025"

Нагадаємо, фінал проходив 13 грудня у Тбілісі. Конкурс зібрав на сцені юних виконавців з 18 країн.

Грузія минулого року отримала право на проведення заходу після перемоги свого представника Андрії Путкарадзе з піснею "To My Mom". Наступного року "Дитяче Євробачення" пройде у Франції.