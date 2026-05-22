Як українець здолав Верховена у кікбоксингу: відео забутого бою та трагічна доля переможця

Напередодні поєдинку Олександр Усик – Ріко Верховен у Єгипті згадуємо перше знайомство нідерландця з українською школою ударного спорту. У 2012 році нинішнього лідера кікбоксингу Ріко Верховена впевнено переміг наш важковаговик Сергій Лащенко, чиє життя невдовзі трагічно обірвав зухвалий злочин.

Про деталі історичного тріумфу та фатальну долю українського бійця розповідає РБК-Україна з посиланням на Sport.ua .

Кошмар нідерландця в Мадриді

У травні 2012 року на престижному турнірі K-1 Rising в Іспанії перспективний 23-річний Ріко Верховен вважався головним майбутнім фаворитом важкої ваги завдяки залізній дисципліні та холоднокровному технічному джебу. Проте реальним іспитом для нього став потужний уродженець Павлограда Сергій Лащенко, який на той момент уже мав репутацію одного з найнезручніших і найагресивніших силовиків дивізіону.

Бій за правилами К-1 перетворився на жорстке зіткнення стилів. Верховен намагався тримати дистанцію та розбивати ноги суперника лоу-кіками, але Лащенко, попри пропущені удари, беззупинно йшов уперед, нав'язуючи щільну бійку на ближній дистанції.

Українець влаштував опоненту шалений пресинг, з яким нідерландець не зміг упоратися. Після трьох раундів судді не визначили переможця й призначили екстра-раунд. У вирішальну трихвилинку Верховен остаточно підсів фізично й почав пропускати важкі удари, а Лащенко на морально-вольових якостях просто зламав майбутнього короля, вирвавши заслужену перемогу.

Трагічна доля Лащенка

Гучний тріумф над майбутньою суперзіркою відкривав перед Сергієм великі перспективи на світовій арені, і до 2014 року після певного спаду він повернувся на серію впевнених перемог. Проте у квітні 2015 року сталася трагедія.

В Одесі між компанією Лащенка та групою зловмисників виник побутовий конфлікт. Розуміючи, що в чесному бою проти професійного важковаговика у них немає жодних шансів, нападники застосували вогнепальну зброю, поранивши спортсмена.

Навіть коли Сергій разом із друзями дістався лікарні, нападники вистежили його, вдерлися безпосередньо до приймального відділення та випустили в бійця майже всю обойму з пістолета. Одна з куль поцілила в сонну артерію – 27-річний чемпіон помер на місці від масивної кровотечі, залишивши дружину та маленького сина.

Вбивцю згодом засудили до 14 років ув'язнення. За судовим процесом ретельно стежив близький друг загиблого – чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко, який згодом неодноразово присвячував свої перемоги в професійному ринзі пам'яті Сергія Лащенка.

Сергій Лащенко (ліворуч) у компанії Олександра Усика та Василя Ломаченка (фото: Instagram)