Головна » Розваги » Спорт

Екзотична локація та секретний суперник: Усику офіційно запланували наступний мегафайт

11:08 22.05.2026 Пт
2 хв
Головний інвестор світового боксу розсекретив грандіозні плани ще до початку бою в Єгипті
aimg Андрій Костенко
Екзотична локація та секретний суперник: Усику офіційно запланували наступний мегафайт Олександр Усик (фото: Getty Images)
Впливовий саудівський інвестор Туркі Аль аш-Шейх, який у суботу проведе унікальний вечір боксу біля підніжжя єгипетських пірамід у Гізі, приголомшив уболівальників несподіваним анонсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring.

Де відбудеться новий супербій

Напередодні суботнього протистояння в Єгипті Аль аш-Шейх пошуткував, що припинив "робити ставки проти Усика", натомість готує українському чемпіону нові проєкти.

"Я навіть не буду заморочуватися мріями про те, що хтось здатний побити Усика. Тому навіть не думатиму про це до суботи – подивимося, що покаже бій. Ми вже плануємо дещо грандіозне на майбутнє для Олександра. Знаю, він дуже не любить заглядати вперед, але ми працюємо і я хочу поділитися з вами маленьким секретом", - заінтригував саудівський функціонер.

Як виявилося, головний меценат сучасного боксу збирається продовжити серію масштабних шоу у найбільш незвичайних та історичних куточках планети. Наступною зупинкою для команди Усика має стати Стамбул (Туреччина), а сам ринг планують розгорнути безпосередньо біля історичного Софійського собору (Ая-Софія).

Хто стане наступним суперником

Попри розкриття локації, Аль аш-Шейх вирішив зберегти інтригу й офіційно не назвав ім'я майбутнього супротивника Олександра. Проте у боксерській спільноті та соціальних мережах уже практично не сумніваються, про кого йдеться.

Головним кандидатом на бій з Усиком називають німецького боксера курдського походження Агіта Кабайела, який наразі утримує статус тимчасового чемпіона світу за версією WBC. На користь цієї теорії свідчить і той факт, що раніше саудівський інвестор уже заявляв про попередні плани звести на ринзі Усика та Кабайела у січні наступного року.

Водночас експерти зазначають, що організація цього поєдинку в Туреччині може зіштовхнутися з серйозними політичними нюансами. Кабайел має курдське коріння, а питання курдської громади (яка становить близько 20-25% населення Туреччини) залишається вкрай чутливою та юридично не врегульованою темою в офіційній політиці Анкари.

Раніше три провідні моделі ШІ дали прогноз на бій Усик – Верховен біля єгипетських пірамід.

Росія готує Білорусь до нових операцій? В ISW пояснили значення ядерних навчань
