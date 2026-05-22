Как украинец одолел Верховена в кикбоксинге: видео забытого боя и трагическая судьба победителя

16:04 22.05.2026 Пт
2 мин
Задолго до мегафайта с Усиком нидерландец капитулировал перед другим отечественным бойцом
aimg Андрей Костенко
Рико Верховен в Египте (фото: DAZN Boxing)
Накануне поединка Александр Усик - Рико Верховен в Египте вспоминаем первое знакомство нидерландца с украинской школой ударного спорта. В 2012 году нынешнего лидера кикбоксинга Рико Верховена уверенно победил наш тяжеловес Сергей Лащенко, чью жизнь вскоре трагически оборвало дерзкое преступление.

О деталях исторического триумфа и роковой судьбе украинского бойца рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.

Кошмар нидерландца в Мадриде

В мае 2012 года на престижном турнире K-1 Rising в Испании перспективный 23-летний Рико Верховен считался главным будущим фаворитом тяжелого веса благодаря железной дисциплине и хладнокровному техническому джебу. Однако реальным экзаменом для него стал мощный уроженец Павлограда Сергей Лащенко, который на тот момент уже имел репутацию одного из самых неудобных и агрессивных силовиков дивизиона.

Бой по правилам К-1 превратился в жесткое столкновение стилей. Верховен пытался держать дистанцию и разбивать ноги соперника лоу-киками, но Лащенко, несмотря на пропущенные удары, безостановочно шел вперед, навязывая плотную драку на ближней дистанции.

Украинец устроил оппоненту бешеный прессинг, с которым нидерландец не смог справиться. После трех раундов судьи не определили победителя и назначили экстра-раунд. В решающей трехминутке Верховен окончательно подсел физически и начал пропускать тяжелые удары, а Лащенко на морально-волевых качествах просто сломал будущего короля, вырвав заслуженную победу.

Трагическая судьба Лащенко

Громкий триумф над будущей суперзвездой открывал перед Сергеем большие перспективы на мировой арене, и к 2014 году после определенного спада он вернулся на серию уверенных побед. Однако в апреле 2015 года произошла трагедия.

В Одессе между компанией Лащенко и группой злоумышленников возник бытовой конфликт. Понимая, что в честном бою против профессионального тяжеловеса у них нет никаких шансов, нападавшие применили огнестрельное оружие, ранив спортсмена.

Даже когда Сергей вместе с друзьями добрался до больницы, нападавшие выследили его, ворвались непосредственно в приемное отделение и выпустили в бойца почти всю обойму из пистолета. Одна из пуль попала в сонную артерию - 27-летний чемпион умер на месте от массивного кровотечения, оставив жену и маленького сына.

Убийцу впоследствии приговорили к 14 годам заключения. За судебным процессом тщательно следил близкий друг погибшего - чемпион мира по боксу Василий Ломаченко, который впоследствии неоднократно посвящал свои победы в профессиональном ринге памяти Сергея Лащенко.

Сергей Лащенко (слева) в компании Александра Усика и Василия Ломаченко (фото: Instagram)

Ранее три ведущие модели ИИ дали прогноз на бой Усик - Верховен возле египетских пирамид.

