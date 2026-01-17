Ф'юрі привітав Усика з днем народження: послання здивувало вболівальників

Що написав Ф'юрі

Вболівальники, які звикли до неформального спілкування боксерів з різноманітними жартівливими піддражнюваннями на кшталт "кролика" та "жадібного пуза", цього разу булли здивовані лаконічним посланням британця.

"З днем народження, чемп. Великий боєць і благословенна людина. Ісусе, бережи його та його родину", – написав Ф'юрі.

Усик – Ф'юрі: історія суперництва

Усик та Ф'юрі двічі зустрічалися на рингу. І саме українець завдав супернику двох поразок. Крім нього британця за 16 років його професійної кар'єри не зміг здолати ніхто.

Перша зустріч відбулася 18 травня 2024 року в аравійському Ер-Ріяді. Олександр переміг "Циганського короля" розділеним рішенням суддів, відібрав у нього титул WBC та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Реванш відбувся на тій же аравійській арені 21 грудня 2024 року. Це протистояння завершилося звитягою українця вже одноголосним рішенням арбітрів.

Ф'юрі, одначе, переможеним себе не визнав. Заявивши, що обидва поєдинки насправді завершилися на його користь, британець оголосив про завершення кар'єри.

Проте вже через рік він вирішив повернутися. І зараз активно шукає шляхи для третього бою з українцем. Усик заявив, що не бачить у цьому нічого неможливого. Цілком реальною є їхня зустріч за титул абсолютного чемпіона.

Якщо Усик захистить свої пояси в бою проти Деонтея Вайлдера, а Ф'юрі відбере титул WBO у співвітчизника Фабіо Вордлі, трилогія відбудеться.