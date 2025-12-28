ua en ru
Денисенко поразила всех на "Танцях з зірками": неожиданный образ и сюрприз от любимого (видео)

Воскресенье 28 декабря 2025 23:05
UA EN RU
Денисенко и Нестерко (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актриса Наталка Денисенко поразила зрителей выступлением в шоу "Танці з зірками". Звезда вышла на паркет в неожиданном образе и получила сюрприз от любимого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы.

Каким было выступление Наталки Денисенко и Антона Нестерко

Партнеры сумели покорить паркет эмоциональной и динамичной самбой. В начале номера актриса появилась в наряде уборщицы - в рабочем халате, со шваброй в руках и на каблуках. Но уже через мгновение ее всколыхнули чувства к красивому молодому человеку, и образ изменился.

Так, Денисенко в ритме танца сбросила халат и предстала перед зрителями в белоснежном платье, после чего вместе с партнером продемонстрировала зажигательный и сложный танец, который на проекте считают "проклятым".

Кстати, Антон не просто танцовщик. Он является частью подразделения "Группа Баракуда".

Самба от Денисенко и Нестерко (скриншоты)

Сюрприз от Савранского

После завершения номера на паркет вышел Юрий Савранский. Он поздравил актрису с выступлением, вручив ей цветы и публично назвав своей возлюбленной.

"Наталочка - это моя любимая", - заявил он.

Денисенко поразила всех на &quot;Танцях з зірками&quot;: неожиданный образ и сюрприз от любимого (видео)Савранский поддержал Денисенко на "Танцях з зірками" (скриншот)

Как судьи оценили выступление

Екатерина Кухар выразила поддержку паре. Она указала на некоторые ошибки, но отметила, что актрисе удался танец. Более того, вспомнила о ее хейтерах.

"Скажу наперекор вашим хейтерам в Threads: самба не была роковой и не стала убийцей", - сказала балерина.

Денисенко поразила всех на &quot;Танцях з зірками&quot;: неожиданный образ и сюрприз от любимого (видео)Какие баллы получили Наталка и Антон (скриншот)

Дмитрий Дикусар тоже остался доволен выступлением. По его словам, самбу без техники выполнить невозможно. Он похвалил Антона и отметил, что это была хорошая работа.

В итоге от судей участники получили 39 баллов. Наименьшую оценку дал Дикусар, а остальные оценили на 10 баллов.

Смотрите полное выступление Денисенко и Нестерко в видео.

