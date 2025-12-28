Денисенко поразила всех на "Танцях з зірками": неожиданный образ и сюрприз от любимого (видео)
Актриса Наталка Денисенко поразила зрителей выступлением в шоу "Танці з зірками". Звезда вышла на паркет в неожиданном образе и получила сюрприз от любимого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы.
Каким было выступление Наталки Денисенко и Антона Нестерко
Партнеры сумели покорить паркет эмоциональной и динамичной самбой. В начале номера актриса появилась в наряде уборщицы - в рабочем халате, со шваброй в руках и на каблуках. Но уже через мгновение ее всколыхнули чувства к красивому молодому человеку, и образ изменился.
Так, Денисенко в ритме танца сбросила халат и предстала перед зрителями в белоснежном платье, после чего вместе с партнером продемонстрировала зажигательный и сложный танец, который на проекте считают "проклятым".
Кстати, Антон не просто танцовщик. Он является частью подразделения "Группа Баракуда".
Сюрприз от Савранского
После завершения номера на паркет вышел Юрий Савранский. Он поздравил актрису с выступлением, вручив ей цветы и публично назвав своей возлюбленной.
"Наталочка - это моя любимая", - заявил он.
Савранский поддержал Денисенко на "Танцях з зірками" (скриншот)
Как судьи оценили выступление
Екатерина Кухар выразила поддержку паре. Она указала на некоторые ошибки, но отметила, что актрисе удался танец. Более того, вспомнила о ее хейтерах.
"Скажу наперекор вашим хейтерам в Threads: самба не была роковой и не стала убийцей", - сказала балерина.
Какие баллы получили Наталка и Антон (скриншот)
Дмитрий Дикусар тоже остался доволен выступлением. По его словам, самбу без техники выполнить невозможно. Он похвалил Антона и отметил, что это была хорошая работа.
В итоге от судей участники получили 39 баллов. Наименьшую оценку дал Дикусар, а остальные оценили на 10 баллов.
Смотрите полное выступление Денисенко и Нестерко в видео.
Вас также может заинтересовать:
- Как Денисенко прокомментировала громкое интервью Фединчика
- Как Добрынин ошеломил судей "Танців з зірками"
- Квиткова и Кот устроили романтику на "Танцях з зірками".