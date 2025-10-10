Ізраїль не допустили до ЧС-2026 в Індонезії: що трапилося

Ізраїльська збірна не зможе взяти участь у чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики 2025 року, який відбудеться в Індонезії. Уряд країни відмовив у видачі віз спортсменам через масштабні пропалестинські протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reutes .

Рішення уряду та позиція організаторів

Старший міністр юстиції Індонезії Юсріл Іхза Махендра заявив, що рішення про заборону в'їзду ізраїльських спортсменів ухвалили з огляду на потужні суспільні настрої на підтримку Палестини.

"Уряд не видасть віз ізраїльським гімнастам, які мали намір відвідати чемпіонат світу з гімнастики в Джакарті. Це відповідає нашій політиці - відсутності офіційних зв’язків з Ізраїлем, доки він не визнає незалежність і повний суверенітет держави Палестина", - наголосив Махендра.

Голова Федерації гімнастики Індонезії Іта Джуліаті підтвердила, що ізраїльська команда не візьме участі у турнірі.

Реакція публіки

Змагання зі спортивної гімнастики мають відбутися в Джакарті з 19 по 25 жовтня. Індонезія не підтримує дипломатичних відносин з Ізраїлем, а рішення уряду збігається з хвилею пропалестинських акцій, які проходять у країні.

Губернатор Джакарти Прамоно Анунг зазначив, що прибуття ізраїльських спортсменів могло б "спричинити емоційне обурення серед населення", враховуючи гуманітарну катастрофу в Газі.

Протесті в Індонезії на підтримку Палестини 7-го жовтня (фото: reuters.com)

Ізраїльська сторона заявляє про зміну позиції Індонезії

Ізраїльська федерація гімнастики (IGF) повідомила, що ще на початку року отримала запевнення від індонезійських чиновників про участь своїх спортсменів у чемпіонаті.

У вересні президент Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе зустрічався з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом, який наголошував на важливості участі ізраїльських гімнастів на світовій арені.

Проте після оголошення складу збірної Ізраїлю на турнір під публікаціями Федерації гімнастики Індонезії в соцмережах з’явилися сотні коментарів із закликами не допустити спортсменів.

Історія подібних рішень

Це не перший випадок, коли Індонезія відмовляється приймати ізраїльських учасників. У 2023 році країна втратила право проведення чемпіонату світу U20 з футболу після того, як місцева влада відмовилася приймати ізраїльську молодіжну збірну.

Крім того, у вересні 2024 року група експертів ООН закликала ФІФА відсторонити Ізраїль від участі в міжнародних футбольних змаганнях як "відповідь на дії в окупованій палестинській території".