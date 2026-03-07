Історичний фінал для України: Олійникова та Калініна розіграють титул в Анталії

У турецькій Анталії завершилися півфінальні матчі ґрунтового турніру серії WTA 125. За результатами змагань, у вирішальному поєдинку за титул зійдуться дві представниці України – Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

WTA 125, Анталія, півфінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Катаржина Кава (Польща) – 7:5, 6:2

Олександра Олійникова (Україна) – Моюка Учідзіма (Японія) – 6:4, 6:4

Шлях до фіналу

Першою свою путівку до фіналу виборола Ангеліна Калініна (WTA 189). У напруженому поєдинку вона переграла Катажину Каву з Польщі (WTA 146). Якщо у першому сеті була запекла боротьба (7:5), то у другій партії українка майже не помітила опору суперниці, віддавши лише два гейми.

Слідом за Ангеліною свій квиток у фінал отримала лідерка посіву на турнірі Олександра Олійникова (WTA 73). Вона у двох сетах зупинила японку Моюку Учідзіму (WTA 77), яка була фавориткою після перемоги на аналогічному турнірі минулого тижня. Олександра продемонструвала стабільну гру, закривши обидві партії з однаковим рахунком – 6:4.

Історичне дербі

Майбутній фінал, який відбудеться у неділю, 8 березня, стане особливим для українського тенісу. Це буде перша очна зустріч Олійникової та Калініної – раніше вони ніколи не перетиналися на кортах в офіційних матчах.

Олійникова спробує виграти свій четвертий трофей на рівні WTA 125. А Калініна вдруге поспіль зіграє у фіналі турніру такого рівня – тиждень тому вона поступилася у вирішальному матчі саме Учідзімі.