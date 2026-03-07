ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Исторический финал для Украины: Олейникова и Калинина разыграют титул в Анталии

13:37 07.03.2026 Сб
2 мин
Отечественные теннисистки синхронно победили в полуфиналах и впервые сыграют друг против друга
aimg Андрей Костенко
Исторический финал для Украины: Олейникова и Калинина разыграют титул в Анталии Александра Олейникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org)

В турецкой Анталии завершились полуфинальные матчи грунтового турнира серии WTA 125. По результатам соревнований, в решающем поединке за титул сойдутся две представительницы Украины - Александра Олейникова и Ангелина Калинина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Читайте также: Калинина возвращает утраченное, а 19-летняя украинка взлетает на 35 позиций: что произошло в рейтинге WTA

WTA 125, Анталия, полуфинал

Ангелина Калинина (Украина) - Катаржина Кава (Польша) - 7:5, 6:2

Александра Олейникова (Украина) - Моюка Учидзима (Япония) - 6:4, 6:4

Путь в финал

Первой свою путевку в финал завоевала Ангелина Калинина (WTA 189). В напряженном поединке она переиграла Катажину Каву из Польши (WTA 146). Если в первом сете была ожесточенная борьба (7:5), то во второй партии украинка почти не заметила сопротивления соперницы, отдав лишь два гейма.

Вслед за Ангелиной свой билет в финал получила лидер посева на турнире Александра Олейникова (WTA 73). Она в двух сетах остановила японку Моюку Учидзиму (WTA 77), которая была фавориткой после победы на аналогичном турнире на прошлой неделе. Александра продемонстрировала стабильную игру, закрыв обе партии с одинаковым счетом - 6:4.

Историческое дерби

Предстоящий финал, который состоится в воскресенье, 8 марта, станет особенным для украинского тенниса. Это будет первая очная встреча Олейниковой и Калининой - ранее они никогда не пересекались на кортах в официальных матчах.

Олейникова попытается выиграть свой четвертый трофей на уровне WTA 125. А Калинина во второй раз подряд сыграет в финале турнира такого уровня - неделю назад она уступила в решающем матче именно Учидзиме.

Ранее мы рассказали, как Ястремская упустила супершанс в матче-триллере в Индиан-Уэллсе.

