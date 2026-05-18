Историческое решение УАФ: сборную Украины впервые возглавил иностранец. Кто такой Мальдера?

11:48 18.05.2026 Пн
2 мин
Итальянец был мозговым центром в штабе Андрея Шевченко
aimg Андрей Костенко
Андреа Мальдера (фото: УАФ)
Сегодня, 18 мая, в день своего 55-летия, итальянский специалист Андреа Мальдера официально стал новым главным тренером национальной сборной Украины по футболу. Кандидатуру итальянца утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Кто такой Андреа Мальдера

Контракт с итальянцем рассчитан на два года с возможностью пролонгации. Это назначение стало историческим для отечественного футбола: впервые в истории главную команду страны возглавил иностранный наставник.

Мальдера родился 18 мая 1971 года в Милане в известной футбольной династии (его отец Луиджи и дядя Альдо - экс-звезды "Милана" и "Ромы"). Не построив громкой игровой карьеры, Мальдера проявил себя как выдающийся тактик. В течение девяти лет он работал в структуре "Милана", пройдя путь от тренера юношей до ключевого аналитика первой команды, где помогал Массимилиано Аллегри, Леонардо и Филиппо Индзаги.

Украинским болельщикам итальянец прекрасно знаком по работе в 2016-2021 годах. Тогда он был правой рукой Андрея Шевченко в сборной Украины. Именно Мальдеру называли главным мозговым центром и тактическим архитектором той команды, которая продемонстрировала современную модель игры и пробилась в исторический четвертьфинал Евро-2020.

После завершения контракта с УАФ в 2021 году, Мальдера вместе с Роберто Де Дзерби успешно работал ассистентом в английском "Брайтоне" (выведя клуб в еврокубки) и французском "Марселе". Работа со сборной Украины станет для 55-летнего итальянца первым опытом самостоятельной работы на посту главного тренера.

Первоочередная задача нового тренера - перестроить игру перед официальными турнирами (фото: УАФ)

Когда состоится дебют

На мостике национальной команды Мальдера заменил Сергея Реброва, который покинул пост после невыхода сборной на чемпионат мира-2026. Итальянец стал вторым иностранцем в структуре сборных Украины за последние годы - молодежную команду U-21 возглавляет испанец Унаи Мельгоса.

Первоочередная задача нового рулевого - подготовить команду к осеннему циклу Лиги наций и перестроить игру перед предстоящими официальными турнирами.

Мальдера дебютирует на новой должности уже в конце мая во время летнего сбора, в рамках которого запланировано два контрольных спарринга. Официальные же поединки стартуют осенью.

Матчи сборной Украины в 2026 году:

Товарищеские матчи:

  • 31 мая. Польша - Украина
  • 7 июня. Дания - Украина

Лига наций-2026:

  • 25 сентября. Венгрия - Украина
  • 28 сентября. Грузия - Украина
  • 2 октября. Украина - Северная Ирландия
  • 5 октября. Украина - Венгрия
  • 14 ноября. Северная Ирландия - Украина
  • 17 ноября. Украина - Грузия

Ранее мы рассказали, как Трубин и Судаков без единого поражения провалили сезон в Португалии.

