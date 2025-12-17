ua en ru
Історична ніч для "Нью-Йорк Нікс": команда виграла Кубок НБА вперше з 1973 року

Середа 17 грудня 2025 12:37
UA EN RU
Історична ніч для "Нью-Йорк Нікс": команда виграла Кубок НБА вперше з 1973 року "Нью-Йорк Нікс" виграв НБА (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

"Нью-Йорк Нікс" здобув перший трофей з 1973 року, обігравши "Сан-Антоніо Сперс" у фіналі внутрішньосезонного Кубка НБА. Команда проявила характер у заключній чверті та вирвала перемогу з рахунком 124:113.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Камбек в останній чверті та герої матчу

Фінальний поєдинок видався напруженим: протягом третьої чверті "Сан-Антоніо" володів ініціативою та мав перевагу в 11 пунктів.

Проте "Нікс" зуміли перехопити ініціативу на старті заключного відрізка гри. Завдяки ривку в четвертій чверті (35:19) команда Майка Брауна святкувала перемогу з підсумковим рахунком 124:113.

Головними архітекторами перемоги стали О Джі Анунобі, який записав до свого активу 28 очок, та Джейлен Брансон, який додав 25 балів.

Історичний контекст та шлях до титулу

Для "Нікс" цей кубок став першим офіційним досягненням з моменту їхнього чемпіонства в НБА у 1973 році.

Після того тріумфу команда кілька разів була близькою до успіху, зокрема поступалася у фіналах 1994 та 1999 років, а також зупинялася за крок до вирішальної серії у 2000 та 2025 роках.

Керманич "Нью-Йорка" Майк Браун у коментарі для ESPN підкреслив важливість турніру.

"Протягом сезону ми шукаємо можливості випробувати команду тиском. Це формат на виліт, де кожна зустріч має критичне значення, і ми змогли вистояти в цій точці", - зазначив тренер для ESPN.

Формат та статистика турніру

На шляху до фіналу "Нью-Йорк" продемонстрував впевнену гру в груповому етапі (3 перемоги у 4 матчах), а в плей-оф почергово вибив "Торонто Репторс" (117:101) та "Орландо Меджік" (132:120).

"Нікс" стали лише третім клубом в історії, який володіє цим трофеєм. Раніше внутрішньосезонний кубок вигравали "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Мілвокі Бакс".

Примітно, що попереднім переможцям не вдавалося того ж року здобути основний титул чемпіонів НБА - ці вершини підкорювалися "Бостону" та "Оклагомі".

Раніше ми повідомляли, як 18-річний юнак шокував НБА унікальним рекордом перевершивши Джеймса Леброна і Кобі Брайта.

Також дізнайтеся, за що Міжнародна федерація баскетболу забанила українця з НБА.

НБА Баскетбол
