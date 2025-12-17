Историческая ночь для "Нью-Йорк Никс": команда выиграла Кубок НБА впервые с 1973 года
"Нью-Йорк Никс" добыл первый трофей с 1973 года, обыграв "Сан-Антонио Сперс" в финале внутрисезонного Кубка НБА. Команда проявила характер в заключительной четверти и вырвала победу со счетом 124:113.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Камбэк в последней четверти и герои матча
Финальный поединок выдался напряженным: в течение третьей четверти "Сан-Антонио" владел инициативой и имел преимущество в 11 пунктов.
Однако "Никс" сумели перехватить инициативу на старте заключительного отрезка игры. Благодаря рывку в четвертой четверти (35:19) команда Майка Брауна праздновала победу с итоговым счетом 124:113.
Главными архитекторами победы стали О Джи Ануноби, который записал в свой актив 28 очков, и Джейлен Брансон, который добавил 25 баллов.
Исторический контекст и путь к титулу
Для "Никс" этот кубок стал первым официальным достижением с момента их чемпионства в НБА в 1973 году.
После того триумфа команда несколько раз была близка к успеху, в частности уступала в финалах 1994 и 1999 годов, а также останавливалась в шаге от решающей серии в 2000 и 2025 годах.
Руководитель "Нью-Йорка" Майк Браун в комментарии для ESPN подчеркнул важность турнира.
"В течение сезона мы ищем возможности испытать команду давлением. Это формат на вылет, где каждая встреча имеет критическое значение, и мы смогли выстоять в этой точке", - отметил тренер для ESPN.
Формат и статистика турнира
На пути к финалу "Нью-Йорк" продемонстрировал уверенную игру в групповом этапе (3 победы в 4 матчах), а в плей-офф поочередно выбил "Торонто Рэпторс" (117:101) и "Орландо Мэджик" (132:120).
"Никс" стали лишь третьим клубом в истории, который владеет этим трофеем. Ранее внутрисезонный кубок выигрывали "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Милвоки Бакс".
Примечательно, что предыдущим победителям не удавалось в том же году добыть основной титул чемпионов НБА - эти вершины покорялись "Бостону" и "Оклагоме".
