ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Салах встановив історичний рекорд та вивів Єгипет на ЧС-2026 (відео)

Четвер 09 жовтня 2025 09:31
UA EN RU
Салах встановив історичний рекорд та вивів Єгипет на ЧС-2026 (відео) Фото: Салах і партнери святкують вихід на мундіаль (x.com/EgyptNT_EN)
Автор: Андрій Костенко

Збірна Єгипту стала третьою командою з Африки, яка вийшла в фінальну частину чемпіонату світу-2026 з футболу. Путівку здобули завдяки дублю Мохамеда Салаха, який попутно встановив рекорд Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Вирішальний розгром

Збірна Єгипту стала недосяжною для суперників по групі А африканської кваліфікації після розгромної перемоги над суперниками з Джибуті – 3:0. Поєдинок був номінально домашнім для Джибуті, хоч і проходив в марокканській Касабланці.

Рахунок вже на 8-й хвилині відкрив Ібрагім Адель, що виступає в ОАЕ за "Аль-Джазіру". Салах свій перший гол забив на 14-хвилині, а на 84-й оформив дубль.

Завдяки перемозі єгиптяни набрали 23 очки та зберегли відрив у п'ять пунктів від найближчого переслідувача – Буркіна-Фасо за тур до фінішу. Таким чином Єгипет гарантував собі прямий вихід у фінальну частину ЧС-2026.

Салах встановив історичний рекорд та вивів Єгипет на ЧС-2026 (відео)

Мохамед Салах (фото: (x.com/EgyptNT_EN)

Рекорд Салаха

Голи форварда англійського "Ліверпуля" стали для нього 19-м і 20-м у рамках африканської кваліфікації за історію. Таким чином він перевершив досягнення івуарійця Дідьє Дрогба та алжирця Іслама Слімані на рахунку яких по 18 м'ячів.

33-річному нападнику для досягнення цього рекорду знадобилося лише 29 матчів. Крім того, в активі Салаха – 12 результативних передач.

Четвертий успіх Єгипту

Збірна Єгипту стала третьою командою з Африки, яка пробилася на чемпіонат світу у США, Мексиці та Канаді. До цього путівки на світову першість достроково здобули Марокко та Туніс.

Для єгиптян це четвертий в історії вихід у фінальну частину ЧС. Раніше команда була представлена на мундіалях 1934, 1990 та 2018 років. У фіналах вона жодного разу не виходила з групи.

Салах встановив історичний рекорд та вивів Єгипет на ЧС-2026 (відео)

Хто вже вийшов на ЧС-2026

Єгиптяни стали вже 19-м учасником майбутнього чемпіонату світу, в якому вперше візьмуть участь 48 збірних.

Повний список відомих учасників ЧС-2026:

Африка (3/9): Марокко, Туніс, Єгипет.

Азія (6/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Європа (0/16):

Переможці плей-офф (0/2):

Салах встановив історичний рекорд та вивів Єгипет на ЧС-2026 (відео)

Раніше ми розповіли, як Україна програла Іспанії та з єдиною поразкою залишила ЧС U-20.

Також читайте про чергову втрату збірної України перед жовтневими матчами ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу
Новини
Масштабна пожежа, поранені та знеструмлення: що відомо про атаку РФ на Одещині (фото)
Масштабна пожежа, поранені та знеструмлення: що відомо про атаку РФ на Одещині (фото)
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни