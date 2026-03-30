Ірину Білик переплутали з Оксаною Білозір: кумедне відео завірусилося в мережі

Срівачка Ірина Білик поділилася кумедним моментом зі свого весняного туру, який стався у Східниці. Там одна з жінок, яка святкувала день народження, настільки зраділа зустрічі із зіркою, що переплутала її з Оксаною Білозір.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TikTok виконавиці.

Так, під час зупинки в одному з готелів на Львівщині співачка зустріла іменинницю, яка одразу емоційно відреагувала на появу артистки.

Втім, жінка була впевнена, що бачить перед собою саме Оксану Білозір.

Ба більше, прихильниця не просто привіталася із зіркою, а й на камеру зізналася у любові до її творчості та виконала пісню "Україночка".

Білик не стала виправляти жінку й псувати їй настрій у святковий день.

Натомість артистка з гумором підтримала ситуацію та підіграла несподіваному імпровізованому дуету.

"Наша іменинниця зустрічає Оксану Білозір - любить усі мої пісні", - пожартувала співачка.

Ірину Білик переплутали з Оксаною Білозір (скріншот)

Сама ж прихильниця не сумнівалася у своїй правоті й щиро дивувалася реакції артистки.

"Оксана Білозір - як не знати ваші пісні?! Ви ображаєте нас. Щиро люблю вашу пісню", - сказала прихильниця.

Пізніше Білик дала зрозуміти, що зовсім не сприймає такі ситуації болісно. Навпаки, подібні епізоди викликають у неї усмішку.

"Веселі пригоди в турі. Ми давно знаємо, що нас інколи плутають з Оксаною Білозір. А мені й приємно", - написала співачка.

Реакція юзерів

У коментарях користувачі активно відреагували на ролик.

Багато хто відзначив, що артистка повелася дуже тактовно, не стала ніяково виправляти жінку та поставилася до курйозу з самоіронією.