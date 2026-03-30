Ирину Билык перепутали с Оксаной Билозир: забавное видео завирусилось в сети

18:57 30.03.2026 Пн
2 мин
Поклонница была убеждена, что перед ней другая известная певица
aimg Иванна Пашкевич
Ирину Билык перепутали с Оксаной Билозир: забавное видео завирусилось в сети Ирина Билык и Оксана Билозир (коллаж РБК-Украина)

Сривачка Ирина Билык поделилась забавным моментом из своего весеннего тура, который произошел в Сходнице. Там одна из женщин, которая праздновала день рождения, настолько обрадовалась встрече со звездой, что перепутала ее с Оксаной Билозир.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok исполнительницы.

Больше интересного: Билык неожиданно вмешалась в скандал Павлика с Дворцом "Украина"

Так, во время остановки в одном из отелей во Львовской области певица встретила именинницу, которая сразу эмоционально отреагировала на появление артистки.

Впрочем, женщина была уверена, что видит перед собой именно Оксану Билозир.

Более того, поклонница не просто поздоровалась со звездой, но и на камеру призналась в любви к ее творчеству и исполнила песню "Україночка".

Билык не стала исправлять женщину и портить ей настроение в праздничный день.

Зато артистка с юмором поддержала ситуацию и подыграла неожиданному импровизированному дуэту.

"Наша именинница встречает Оксану Билозир - любит все мои песни", - пошутила певица.

Ирину Билык перепутали с Оксаной Билозир: забавное видео завирусилось в сетиИрину Билык перепутали с Оксаной Билозир (скриншот)

Сама же поклонница не сомневалась в своей правоте и искренне удивлялась реакции артистки.

"Оксана Билозир - как не знать ваши песни?! Вы оскорбляете нас. Искренне люблю вашу песню", - сказала поклонница.

Позже Билык дала понять, что совсем не воспринимает такие ситуации болезненно. Наоборот, подобные эпизоды вызывают у нее улыбку.

"Веселые приключения в туре. Мы давно знаем, что нас иногда путают с Оксаной Билозир. А мне и приятно", - написала певица.

@irina_bilyk Веселі пригоди у турі Ми давно знаємо що нас інколи плутають з @oksana_bilozir А мені і приємно))) @SENS restaurant #іринабілик #оксанабілозір #тур #східниця оригінальний аудіозапис - Ірина Білик

Реакция юзеров

В комментариях пользователи активно отреагировали на ролик.

Многие отметили, что артистка повела себя очень тактично, не стала неловко исправлять женщину и отнеслась к курьезу с самоиронией.

  • Ірина Білик дуже приємна і проста, гідно вийшла з позиції, не образивши жінки
  • Ірина Білик, Вітаю іменинницю та Оксану Білозір! Гумор врятує цей світ
  • Я вас після цього люблю ще більше. Ви - неймовірна
  • В цьому і виникає професіоналізм, а головне людяність і величезне почуття гумору
  • Я аж напряглася, бо я то не знаю такої пісні, доки не додилася до кінця

Еще больше интересного:

Ирину Билык ограбили во время тура в Милане

Ирина Билык ошеломила стильным перевоплощением

Больше по теме:
По Украине катится массовая волна "минирований": что известно на данный момент
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны