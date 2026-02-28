Розбили авто: Ірину Білик пограбували під час туру в Мілані (фото)

Українську співачку Ірину Білик пограбували в Мілані під час її концертного туру Європою.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіла сама співачка в Instagram .

Що Ірина Білик розповіла про пограбування

За словами співачки, тур Європою запам’ятається їй надовго. Хоча концерти пройшли з успіхом, вона стала жертвою зловмисників.

"Було все - сцени, емоції, овації… і навіть пограбування в Мілані", - зазначила вона.

Деталі щодо пограбування співачка не уточнила. У суботу, 28 лютого, вона лише опублікувала фото пошкодженого автомобіля з розбитим боковим склом.

Для Білик ситуація стала неприємною несподіванкою, але вона планує продовжити свої виступити. Далі дасть концерт вже у Полтаві.

"Жодна перешкода не перекреслить тієї любові, яку я відчула в кожному місті. Європа, дякую за ці зустрічі. Це було сильно. Полтава, готуйся - саме з тебе стартує новий всеукраїнський тур", - додала вона.

Ірину Білик пограбували (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Як відреагували в мережі

Користувачі подякували співачці за концерти, а також висловили співчуття через пограбування.