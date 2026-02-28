Розбили авто: Ірину Білик пограбували під час туру в Мілані (фото)
Українську співачку Ірину Білик пограбували в Мілані під час її концертного туру Європою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла сама співачка в Instagram.
Що Ірина Білик розповіла про пограбування
За словами співачки, тур Європою запам’ятається їй надовго. Хоча концерти пройшли з успіхом, вона стала жертвою зловмисників.
"Було все - сцени, емоції, овації… і навіть пограбування в Мілані", - зазначила вона.
Деталі щодо пограбування співачка не уточнила. У суботу, 28 лютого, вона лише опублікувала фото пошкодженого автомобіля з розбитим боковим склом.
Для Білик ситуація стала неприємною несподіванкою, але вона планує продовжити свої виступити. Далі дасть концерт вже у Полтаві.
"Жодна перешкода не перекреслить тієї любові, яку я відчула в кожному місті. Європа, дякую за ці зустрічі. Це було сильно. Полтава, готуйся - саме з тебе стартує новий всеукраїнський тур", - додала вона.
Ірину Білик пограбували (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Як відреагували в мережі
Користувачі подякували співачці за концерти, а також висловили співчуття через пограбування.
- "Дуже прикро, що так сталося. Нехай це буде саме гірше, що може бути! Попереду всеукраїнський тур. Чекаємо, любимо".
- "Це дуже неприємно".
- "Мілан кримінальний".
- "Італія така різна. Жах".
- "Не засмучуйтесь. Нехай беруть. Це останнє, що вони змогли зробити".
- "Ірино, дякую за незабутні емоції на концерті в Мілані".
- "В Мілані злодії, то святе".
