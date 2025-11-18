В Instagram Остапчука з'явилася заява про його "розлучення": дружина ведучого все пояснила

Що сталося

Катерина пояснила, що причина вразливої безпеки - відсутність двофакторної автентифікації на сторінці чоловіка, тому отримати доступ міг будь-хто, хто підібрав пароль.

"Я прокинулася годувати Тіма. Бачу, що Вова мене позначив (на сторінці в Instagram. - Ред.), а він спить. Заходжу і ах**ваю. Там у stories про те, що він зі мною розлучається. І ще купа лайна, але в мене так руки тряслися, що я просто видалила", - написала дружина ведучого.

Володимира Остапчука взламали у соцмережах (скріншот)

Полтавська додала, що невідомі не лише поширили фейкове повідомлення, а й відписали подружжя одне від одного, а також стерли їхні спільні пости.

На її думку, метою зламу було завдати шкоди їхній репутації.

"Це був не типовий взлом блогера. Мали на меті зганьбити нас як пару. І писала там у стилі того, що пишуть на форумах хейтери про мене", - зазначила вона.

Кохана Володимира підкреслила, що налаштована знайти причетних.

Вона також оприлюднила скриншот, з якого видно, що доступ до акаунту було отримано з iPhone, власник якого перебуває у Києві.

Наразі Instagram-сторінку Остапчука деактивовано.

