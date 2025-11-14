ua en ru
"Мені соромно": Харчишин заговорив про Соколову і кінець їхнього роману

П'ятниця 14 листопада 2025 08:22
"Мені соромно": Харчишин заговорив про Соколову і кінець їхнього роману Валерій Харчишин і Яніна Соколова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин вперше за довгий час висловився про розрив стосунків з журналісткою Яніною Соколовою. У вересні він підтвердив, що між ними був роман, але вже у минулому.

Як повідомляє РБК-Україна, у новому випуску проекту "55 за 5" співак згадав, чому оголосив про розрив стосунків, та зізнався, чому соромно.

Що розповів Харчишин

Так, Аліна Шаманська попросила співака відповісти, на скільки балів з 10 його дратують питання про Соколову.

"Вже не дратують. Абсолютно. Я на них не відповідаю. Це моє минуле і минуле, сподіваюсь, жінки, журналістки, блогерки", - сказав Валерій.

Тоді ведуча нагадала, що в дописі Харчишина, в якому він розповів про стосунки з Соколовою, йшлося про "вимушений камінг-аут". Співак пояснив, що не шкодує про зізнання, але не всі його правильно зрозуміли.

"Мені соромно, що не всі люди зрозуміли ці лапки, бо камінгаут - це коли оголошується про свою орієнтацію. І всі причепилися", - зазначив Харчишин.

Також артист зізнався, чому він вирішив публічно оголосити про кінець стосунків з Соколовою, хоча не оголошував про їхній початок. Виявилося, Валерій був на емоціях, адже його обурювало, що юзерів цікавило лише це, а не його творчість.

&quot;Мені соромно&quot;: Харчишин заговорив про Соколову і кінець їхнього романуХарчишин розповів Шаманській про стосунки з Соколовою (скріншот)

"Я знаю про цей негативний досвід і емоції. Я шкодую тільки про те, що це відбулося з мого боку імпульсивно, оскільки в мене вже був пік, за шкалою десятибальною соточка вже була. Коли я йду на інтерв'ю говорити про те, що мені цікаво говорити, і мені здається, що я цікаво розповідаю, а потім розносять на шпальти заголовки", - сказав співак.

"Ми мали б якось визначитися вже, або оголосити про припинення, або оголосити про те, що вони є. І оця невизначеність, вона народжувала ці заголовки. І всі ми це розуміємо", - додав він.

Окрім цього, Харчишин зазначив, що говорив із Соколовою перед тим як зробити "гучний" допис. Ймовірно, розмова була емоційною.

"Я порадився і мені приблизно таким текстом і сказали. Типу так: "Оголоси, що нічого немає". Окей, все, я зробив це. Мені дали пораду і я скористався порадою", - зауважив Харчишин.

