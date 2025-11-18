RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

В Instagram Остапчука появилось заявление о его "разводе": жена ведущего все объяснила

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Страница украинского шоумена Владимира Остапчука в Instagram ночью оказалась в руках злоумышленников. После получения доступа хакеры начали публиковать от имени ведущего провокационные заявления - в частности, сообщения о якобы его намерении развестись с женой Екатериной Остапчук.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram избранницы ведущего.

Что произошло

Екатерина объяснила, что причина уязвимой безопасности - отсутствие двухфакторной аутентификации на странице мужа, поэтому получить доступ мог любой, кто подобрал пароль.

"Я проснулась кормить Тима. Вижу, что Вова меня пометил (на странице в Instagram. - Ред.), а он спит. Захожу и ах**ваю. Там у stories о том, что он со мной разводится. И еще куча дерьма, но у меня так руки тряслись, что я просто удалила", - написала жена ведущего.

Владимира Остапчука взломали в соцсетях (скриншот)

Полтавская добавила, что неизвестные не только распространили фейковое сообщение, но и отписали супругов друг от друга, а также стерли их совместные посты.

По ее мнению, целью взлома было нанести вред их репутации.

"Это был не типичный взлом блогера. Имели целью опорочить нас как пару. И писала там в стиле того, что пишут на форумах хейтеры обо мне", - отметила она.

Возлюбленная Владимира подчеркнула, что настроена найти причастных.

Она также обнародовала скриншот, из которого видно, что доступ к аккаунту был получен с iPhone, владелец которого находится в Киеве.

Сейчас Instagram-страница Остапчука деактивирована.

Владимира Остапчука взломали в соцсетях (скриншот)

