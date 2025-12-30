Інна Бєлєнь виходить заміж: як виглядає обручка переможниці "Холостяка-13" (фото)

Інна Бєлєнь оголосила про заручини

Блогерка опублікувала романтичне фото з коханим. На знімку Інна позує в його обіймах, демонструючи на безіменному пальці правої руки вишукану каблучку з діамантом.

Як дала дівчина зрозуміти, на пропозицію руки й серця вона відповіла згодою.

Інна Бєлєнь виходить заміж (фото: instagram.com/innka_belen)

Обранцем Інни виявився її давній знайомий - вони разом навчалися у школі.

Ще у 2013 році між ними виникли почуття, однак тоді роман не отримав продовження. Минуло понад десять років, і доля знову звела їх разом.

"І ось 2025 рік - ти хочеш, щоб я носила твоє прізвище, а наша сім'я ставала більшою. Кохаю тебе, Яловенко. І ніколи не думала, що одного дня скажу "так" з таким серцем, що воно ледь вміщується в грудях…", - поділилася переможниця "Холостяка".

Що відомо про Інну Бєлєнь

Інні Бєлєнь 29 років. Вона народилася та виросла в Харкові, за фахом - перекладачка з німецької мови.

Працювати почала ще з юного віку, згодом переїхала за кордон, де навчалася, зокрема в Німеччині, керувала рестораном і займалася інвестиційною діяльністю.

За кордоном Бєлєнь вийшла заміж, однак цей шлюб тривав близько чотирьох років.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Пара розлучилася через постійну зайнятість Бєлєнь роботою та фінансові розбіжності - блогерка фактично забезпечувала чоловіка, який був молодший за неї на чотири роки.

Після початку повномасштабного вторгнення Інна повернулася в Україну й активно долучилася до волонтерства.

Вона також регулярно здає кров і через соцмережі закликає інших ставати донорами.

Після завершення проєкту "Холостяк" Інна деякий час перебувала у стосунках із Олександр Терен.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

У лютому 2025 року пара оголосила про розрив після публічних суперечок у соцмережах.

Пізніше Бєлєнь приписували роман із співаком Вадимом Олійником, однак ці чутки вона не підтвердила.

На початку травня бізнесвумен вперше показала фото з новим коханим - на знімках вони тримаються за руки.

Інна Бєлєнь з нареченим (фото: instagram.com/innka_belen)

Тоді ж Бєлєнь опублікувала зворушливий допис, який виглядав як особисте звернення до близької серцю людини.