"Имя 505" українською: Дорофєєва підкорила новою версією легендарного хіта

Як звучить "Имя 505" українською

Одна з найпопулярніших пісень дуету Дорофєєвої та Позитива вперше зазвучала українською. Як стало відомо, ідея перекладу належить не самій співачці.

Ініціатором став молодий український музикант Elysees, який запропонував зробити ремікс на культову композицію. У реміксі "505" поєднані елементи трепу, репу та бразиліан-фонку. Вийшов драйвовий клубний трек, який підкреслює вокал Дорофєєвої.

"Скидає мені якось молодий український електронний музикант Elysees ремікс на трек "505". А я така - мені подобається", - прокоментувала прем'єру артистка.

Раніше вона заінтригувала прихильників лаконічним фото та підписом "Імʼя улюблене моє", що одразу наштовхнуло фанів на думку про появу нової версії улюбленої пісні.



Як відреагували в мережі

Користувачі залишилися задоволені прем'єром, адже вона надихає та повертає в безтурботні часи. Водночас багато хто засмутився, що до виконання пісні не долучився Позитив.

"Надь, ну ти як ніхто вмієш нас дивувати".

"Тренд за 2016 можна закривати…"

"Трек бомбезний! Шкода, що там матюки були, оце було не дуже. Але сам трек такий же класний, як і у 2016 році".

"Ну таке, оригінал краще, там вайб тих років і життя в цілому".

"Надя, будь ласка, більше треків в такому стилі, вам він дуже підходить".

"Як це круто звучить".

"Це розрив".

Дорофєєва представила пісню "505" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Що відомо про "Время и Стекло"

Нагадаємо, оригінальна версія пісні дуету вийшла у 2016 році. Наразі кліп на композицію налічує 276 мільйонів переглядів. Сам колектив розпався у 2020 році.

Відтоді Надя та Позитив будують власні сольні кар'єри, але іноді тішать спільними виступами. Наприклад, у липні 2025 року вони випустили трек "Смак-печаль". Кліп на нього вже зібрав 15 мільйонів переглядів.