ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Имя 505" на украинском языке: Дорофеева покорила новой версией легендарного хита

Четверг 15 января 2026 14:45
UA EN RU
"Имя 505" на украинском языке: Дорофеева покорила новой версией легендарного хита Дорофеева поразила новым звучанием хита "Время и Стекло" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Надя Дорофеева порадовала поклонников музыкальной новинкой. Она выпустила украиноязычную версию песни "Имя 505" группы "Время и Стекло".

Как звучит легендарный хит, узнайте в материале РБК-Украина.

Как звучит "Имя 505" на украинском языке

Одна из самых популярных песен дуэта Дорофеевой и Позитива впервые зазвучала на украинском. Как стало известно, идея перевода принадлежит не самой певице.

Инициатором стал молодой украинский музыкант Elysees, который предложил сделать ремикс на культовую композицию. В ремиксе "505" объединены элементы трэпа, рэпа и бразилиан-фонка. Получился драйвовый клубный трек, который подчеркивает вокал Дорофеевой.

"Сбрасывает мне как-то молодой украинский электронный музыкант Elysees ремикс на трек "505". А я такая - мне нравится", - прокомментировала премьеру артистка.

Ранее она заинтриговала поклонников лаконичным фото и подписью "Имя любимое мое", что сразу натолкнуло фанов на мысль о появлении новой версии любимой песни.


Как отреагировали в сети

Пользователи остались довольны премьерой, ведь она вдохновляет и возвращает в беззаботные времена. В то же время многие расстроились, что к исполнению песни не присоединился Позитив.

  • "Надь, ну ты как никто умеешь нас удивлять".
  • "Тренд за 2016 можно закрывать..."
  • "Трек бомбезный! Жаль, что там маты были, это было не очень. Но сам трек такой же классный, как и в 2016 году".
  • "Ну такое, оригинал лучше, там вайб тех лет и жизни в целом".
  • "Надя, пожалуйста, больше треков в таком стиле, вам он очень подходит".
  • "Как это круто звучит".
  • "Это разрыв".

&quot;Имя 505&quot; на украинском языке: Дорофеева покорила новой версией легендарного хитаДорофеева представила песню "505" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Что известно о "Время и Стекло"

Напомним, оригинальная версия песни дуэта вышла в 2016 году. Сейчас клип на композицию насчитывает 276 миллионов просмотров. Сам коллектив распался в 2020 году.

С тех пор Надя и Позитив строят собственные сольные карьеры, но иногда радуют совместными выступлениями. Например, в июле 2025 года они выпустили трек "Смак-печаль". Клип на него уже собрал 15 миллионов просмотров.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Надя Дорофеева Звезды шоу-бизнеса
Новости
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП