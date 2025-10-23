Ілона Гвоздьова чесно розповіла про заробітки під час війни та зміну професії

Відома українська танцівниця й хореографиня Ілона Гвоздьова поділилася, як змінилося її життя під час війни, де вона зараз працює та чому вирішила здобути другу освіту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю хореографині проєкту "По хатах".

Як Ілона Гвоздьова заробляє під час війни

Зараз вона активно викладає у різних танцювальних студіях столиці та займається викладацькою діяльністю.

"В мене є студія на Теремках, на палаці Україна. Вона прям така дуже велика. Це танцювальний простір для всіх. Викладаю в Київському національному університеті. В мене вже четвертий курс випускний. Веду мистецтво балетмейстера", - розповіла Ілона.

Крім педагогічної діяльності, Гвоздьова також здобуває другу вищу освіту. Вона вступила на психологію в університеті імені Тараса Шевченка.

"Причому я прям пишаюсь собою в тому плані, що ані зірковий статус там, ані якісь зв'язки... Я вступила на всіх загальних умовах, як всі абітурієнти або там люди з післядипломною вже освітою. Склала два іспити", - поділилася вона.

Переможниця "Танців з зірками" розповіла про заробітки (скриншот)

Чому Гвоздьова вирішила вивчати психологію

Артистка пояснила, що танцювати все життя не зможе. Завдяки новим знанням планує трохи змінити професію, допомагаючи людям через рух і роботу з тілом.

"Вирішила на психолога, тому що танці - це класно. Але враховуючи вік і фізичні можливості, ти не будеш на сцені все життя танцювати. Плюс зараз нема тих сцен, які були раніше. От і я розумію, що можна через рух, через емоції, через аналіз психологічного портрета допомагати людям і переходити з танців в арттерапію", - розповіла вона.

За словами Ілони, через тілесні практики можна долати тривожність, невпевненість та стрес.

"Тобто ти можеш задавати якісь завдання конкретній людині. І от я дивлюся, як вона за допомогою тілесних практик намагається цю ситуацію або це завдання вирішити. І таким чином я можу перемкнути її увагу з одного моменту на інший", - пояснила вона.

Ілона також показала дім, який вони з чоловіком збудували за Києвом. Його вартість сягає у понад 200 тисяч доларів.



Що відомо про Ілону Гвоздьову

Українська танцюристка і хореографка народилася 5 серпня 1988 року в селі Останіне в Криму. Прославилася завдяки участі в телевізійних талант-шоу. У 2018 році перемогла в "Танцях з зірками" в парі з Ігорем Ласточкіним.

Ілона заміжня за бізнесменом Іваном Хом'ячуком. Пара разом понад 15 років і виховує двох дітей - доньку Валерію та сина Домініка. У шлюбі були свої злети та падіння - раніше хореографиня подала на розлучення, проте згодом передумала і пояснила своє рішення.